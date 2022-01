Des roquettes frappent près de l’aéroport de Bagdad et endommagent un avion abandonné

BAGDAD – Au moins trois roquettes ont frappé près de l’aéroport international de Bagdad et d’une base militaire adjacente qui accueille des conseillers américains et d’autres coalitions vendredi, endommageant un avion commercial abandonné mais ne faisant aucune victime, ont déclaré des responsables irakiens.

