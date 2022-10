Des roquettes frappent le bureau du maire de la ville séparatiste de Donetsk

Kyiv, Ukraine –

Dimanche, des responsables pro-Kremlin ont accusé l’Ukraine d’une attaque à la roquette qui a frappé le bureau du maire d’une ville ukrainienne clé contrôlée par les séparatistes alors que la guerre de la Russie approche des huit mois.

Pendant ce temps, des responsables ukrainiens ont déclaré que des roquettes russes avaient frappé une ville en face de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, blessant six personnes.

Les attaques des deux côtés sont survenues alors que la Russie a perdu du terrain en près de sept semaines depuis que les forces armées ukrainiennes ont lancé leur contre-offensive dans le sud.

La semaine dernière, en représailles, le Kremlin a lancé ce que l’on pense être ses plus grands raids aériens et de missiles coordonnés sur les infrastructures clés de l’Ukraine depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février.

Le bâtiment du maire municipal de Donetsk, contrôlé par les séparatistes, a été gravement endommagé par l’attaque à la roquette. Des panaches de fumée tourbillonnaient autour du bâtiment, qui avait des rangées de fenêtres soufflées et un plafond partiellement effondré. Des voitures à proximité ont été incendiées.

Il n’y a pas eu de rapports immédiats de victimes. Kyiv n’a pas immédiatement revendiqué la responsabilité ni commenté l’attaque.

Les autorités séparatistes soutenues par le Kremlin ont précédemment accusé l’Ukraine de nombreuses frappes sur des infrastructures et des cibles résidentielles dans les régions occupées, utilisant souvent les roquettes HIMARS à longue portée fournies par les États-Unis, sans fournir d’informations corroborantes.

Par ailleurs, les autorités ukrainiennes ont signalé dimanche qu’au moins six personnes avaient été blessées à la suite d’attaques à la roquette russes en face de Zaporizhzhia, la plus grande centrale nucléaire d’Europe, où la Russie a stationné ses troupes.

Kyrylo Timochenko, chef adjoint du bureau du président ukrainien, a déclaré que deux habitants de Nikopol avaient été hospitalisés à la suite des frappes, qui ont également endommagé cinq lignes électriques, des gazoducs et un ensemble d’entreprises civiles et de bâtiments résidentiels.

La Russie et l’Ukraine se sont mutuellement accusées à plusieurs reprises d’avoir tiré sur et autour de l’usine, qui continue d’être dirigée par son personnel ukrainien préoccupé par l’occupation sous la surveillance russe.

Les responsables ukrainiens ont également régulièrement signalé des attaques contre des communautés civiles de l’autre côté du Dniepr depuis l’usine, notamment à Nikopol et à proximité de Marhanets.

Le bureau présidentiel et les autorités régionales ont déclaré que des roquettes russes avaient détruit deux écoles, un parc et des maisons privées dans la région sud de Zaporizhzhia, qui a subi des bombardements russes soutenus depuis que Moscou l’a illégalement annexée avec trois autres provinces ukrainiennes le mois dernier.

L’annonce de l’annexion est intervenue malgré le fait qu’environ 20% de Zaporizhzhia reste sous contrôle militaire ukrainien, certains analystes présentant les récentes frappes à grande échelle comme faisant partie de la stratégie du Kremlin visant à soumettre la région.

Le bureau présidentiel ukrainien a également déclaré que Moscou continuait de bombarder des colonies civiles le long de la ligne de front dans les régions orientales de Kharkiv et Louhansk, où Kyiv a également lancé une contre-offensive. Il a ajouté que les “hostilités actives” se poursuivaient dans la région sud de Kherson, un autre point clé de l’avancée ukrainienne en cours, avec des frappes russes répétées sur une série de villages récemment repris par Kyiv.

Les responsables russes, quant à eux, ont déclaré que leurs défenses aériennes dans la région sud de Belgorod, à la frontière de l’Ukraine, avaient abattu “un minimum” de 16 missiles ukrainiens, a rapporté Ria Novosti.

Le gouverneur régional, Vyacheslav Gladkov, a écrit sur Telegram que trois membres d’une même famille avaient été blessés à la suite d’un bombardement.

Il a ajouté plus tard qu’un résident local plus âgé était une quatrième victime.

“Le vieil homme est en état de choc. Toute l’assistance médicale nécessaire lui est fournie”, a déclaré Gladkov. Il a ajouté que deux autres hommes blessés par des éclats d’obus avaient été hospitalisés. Il n’a présenté aucune preuve pour son rapport.

Les autorités russes des régions frontalières ont accusé à plusieurs reprises Kyiv d’avoir tiré sur leur territoire et affirmé que des civils étaient blessés lors des attaques. L’Ukraine n’a pas revendiqué ni commenté les attaques présumées.

La Russie utilise depuis longtemps Belgorod comme terrain de rassemblement pour les bombardements et les attaques de missiles sur le territoire ukrainien.

Samedi, deux hommes d’une ancienne république soviétique qui s’entraînaient sur un champ de tir militaire russe à Belgorod ont tiré sur des soldats volontaires lors d’un entraînement au tir, tuant 11 personnes et en blessant 15 avant d’être eux-mêmes tués. Le ministère russe de la Défense, qui a signalé les meurtres, a qualifié l’incident d’attaque terroriste.

Les attaques de représailles de grande envergure de cette semaine par la Russie, qui comprenaient l’utilisation de drones explosifs autodestructeurs en provenance d’Iran, ont tué des dizaines de personnes.

Dimanche, le gouvernement français a confirmé qu’il promettait des missiles de défense aérienne pour protéger les villes ukrainiennes contre les frappes de drones et qu’il intensifiait la formation des soldats ukrainiens alors qu’il cherchait à percer les perceptions selon lesquelles la France avait pris du retard dans son soutien à l’Ukraine.

Jusqu’à 2 000 soldats ukrainiens seront intégrés à des unités militaires en France, alternant pendant plusieurs semaines une formation au combat, une formation plus spécialisée en logistique et autres besoins, et une formation sur l’équipement fourni par la France, a déclaré le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu. dans une interview publiée dimanche dans Le Parisien.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré vendredi que Moscou ne voyait pas la nécessité de frappes généralisées supplémentaires, mais que son armée poursuivrait des frappes sélectives. Il a déclaré que sur 29 cibles que l’armée russe prévoyait d’éliminer lors des attaques de cette semaine, sept n’ont pas été endommagées et seraient éliminées progressivement.

L’Institute for the Study of War, un groupe de réflexion basé à Washington, a interprété les propos de Poutine comme destinés à contrer les critiques des blogueurs russes pro-guerre qui « ont largement salué la reprise des frappes contre les villes ukrainiennes, mais ont averti qu’une courte campagne serait inefficace ». .”

L’ISW, dans une mise à jour en ligne samedi soir, a accusé Moscou de procéder à des “déportations massives et forcées d’Ukrainiens”, ce qui, selon lui, équivaut probablement à un nettoyage ethnique.

La mise à jour faisait référence à des déclarations faites cette semaine par les autorités russes, qui affirmaient que “plusieurs milliers” d’enfants d’une région du sud occupée par Moscou avaient été placés dans des maisons de repos et des camps pour enfants en Russie au milieu d’une contre-offensive ukrainienne en cours. Les propos originaux du vice-Premier ministre russe, Marat Khusnullin, ont été rapportés vendredi par l’agence RIA Novosti.

Les autorités russes ont précédemment ouvertement admis avoir placé des enfants des régions ukrainiennes contrôlées par la Russie, qui, selon elles, étaient orphelins, pour adoption dans des familles russes, en violation potentielle d’un traité international clé sur la prévention du génocide.

Ailleurs, l’armée ukrainienne a accusé dimanche matin des combattants pro-Kremlin d’avoir expulsé des civils dans les territoires occupés afin d’héberger des officiers chez eux, un acte qu’elle a également qualifié de violation du droit international humanitaire.

L’état-major général des forces armées ukrainiennes a déclaré dans sa mise à jour régulière sur Facebook que les expulsions avaient lieu dans la ville russe de Rubizhne, dans la région orientale de Louhansk, où Kyiv a lancé une contre-offensive. Il n’a pas fourni de preuves corroborantes pour sa demande.