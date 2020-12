De multiples roquettes ont visé dimanche soir la zone verte fortement fortifiée de la capitale irakienne. Les systèmes de défense aérienne C-RAM de l’ambassade américaine ont été engagés pour intercepter l’attaque de missiles, qui, selon elle, n’a fait aucune victime.

Des images publiées sur les médias sociaux montrent le ciel nocturne de Bagdad éclairé par des éclairs de lumière alors que des canons à tir rapide des systèmes américains C-RAM ont été utilisés pour intercepter les projectiles entrants. Au moins trois roquettes visaient les missions diplomatiques américaines, ont déclaré les responsables de la sécurité irakiens à AP, affirmant qu’elles avaient été lancées par un «groupe hors-la-loi. »

RUPTURE – Attaque à la roquette sur la zone verte en #Baghdad, C-RAM engageant plusieurs cibles.pic.twitter.com/wb3PgXrL9w – Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) 20 décembre 2020

La plupart sinon la totalité des roquettes ont apparemment été détruites en vol, et l’ambassade américaine en Irak a déclaré plus tard que cela n’avait entraîné que des dommages matériels mineurs. L’ambassade a ensuite appelé les dirigeants irakiens à empêcher de telles attaques futures et à poursuivre les responsables.

Rupture: plusieurs roquettes ont ciblé la zone verte de Bagdad. Il y a des rapports d’interceptions de roquettes. pic.twitter.com/AzEpnX76rO – PM Breaking News (@PMBreakingNews) 20 décembre 2020

Les systèmes C-RAM ont été déployés par les États-Unis dans leur ambassade dans la zone verte de Bagdad cet été. Plus tôt cette année, la mission a déjà vu une série d’attaques à la roquette visant les installations diplomatiques. Washington a imputé les incidents au groupe de miliciens alignés sur l’Iran Kataib Hezbollah.

Le système de défense C-RAM intercepte des dizaines de roquettes dans #Baghdadde #Zone verte horizon. pic.twitter.com/07arvDauO2 – Barzan Sadiq (@BarzanSadiq) 20 décembre 2020

Le commandant du groupe a été tué aux côtés du général iranien Qassem Soleimani lors d’une frappe aérienne américaine début janvier. Les États-Unis sont maintenant préoccupés par une augmentation potentielle du nombre d’attaques par des groupes militants cherchant à venger le meurtre à l’approche de l’anniversaire de la frappe américaine.

Début décembre, Washington a annoncé qu’il retirerait une partie de son personnel diplomatique de la mission de Bagdad à « minimiser » les risques. En septembre, il a également menacé de le fermer complètement, mais n’a jamais donné suite à cette menace.

