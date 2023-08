Des rongeurs géants pompés avec des stéroïdes vendus sous le nom de POODLES pour 100 £ dans une arnaque déconcertante de pedigree à prix réduit

Un amateur de PET a été horrifié lorsqu’il a réalisé que ses deux caniches étaient en fait des furets pompés avec de la drogue.

L’individu anonyme, de Catamarca, en Argentine, a été attiré dans l’arnaque après avoir appris qu’il n’aurait qu’à payer 150 $ (117 £) pour la paire de canines miniatures.

Le chien de l’homme s’est avéré être un furet pompé de drogue Crédit : YouTube

Cependant, il s’est vite rendu compte que ce serait lui qui aurait la queue entre les jambes après avoir emmené ses «chiens» chez le vétérinaire pour leurs vaccinations.

Une fois sur place, il a été rapidement révélé que le propriétaire avait acheté ce que les Argentins appellent des «rats brésiliens».

Les animaux se sont avérés être deux furets qui avaient reçu des stéroïdes à la naissance afin d’augmenter leur taille, tandis qu’un toilettage supplémentaire avait assuré que leur pelage ressemblerait à celui d’un caniche duveteux.

Les caniches jouets sont connus pour leur intelligence et sont décrits comme doux, gais, gais et vifs et aiment être entourés de gens.

Mais en raison de la petite taille d’un caniche jouet qui ne dépasse pas 10 pouces, il ne faut pas grand-chose pour qu’un furet de six pouces grossisse jusqu’à une taille similaire sous l’influence de drogues injectées.

Et malheureusement pour l’homme, il est tombé dans l’escroquerie bon marché du marché géant de La Salada, aux côtés d’une autre femme à qui on avait dit qu’elle achetait un Chihuahua – pour se retrouver avec un furet.

Un certain nombre d’histoires d’arnaques d’animaux sont sorties de l’ébénisterie ces derniers temps après le « faux » calvaire de l’ours malais en Chine le mois dernier.

Les visiteurs ont afflué vers le zoo de Hangzhou, dans l’est de la Chine, pour voir un ours à l’allure étrange qui est devenu viral en ligne suite à des spéculations selon lesquelles il s’agirait en fait d’un homme en costume.

L’ourse du soleil, nommée Angela, a été filmée debout sur ses pattes arrière et « agitant » ses bras aux spectateurs, tandis que sa peau flasque peu flatteuse ressemblait à celle d’un costume ample.

Ailleurs en Chine, le zoo de Yuanjiashan a été accusé d’avoir tenté de faire passer un golden retriever pour un lion après que des images aient refait surface de l’animal assis dans l’enceinte du gros chat.

Cependant, le zoo a affirmé qu’il n’avait pas encore changé les panneaux sur les enclos, après avoir déplacé les lions dans une autre zone.