Des roches dévalent les montagnes de la Sierra Nevada après le séisme de 6,0 et des dizaines de répliques secouent le nord de la Californie – RT USA News

Un puissant séisme de magnitude 6,0 et des dizaines de répliques ont frappé la zone frontalière entre la Californie et le Nevada, déclenchant un éboulement dans la chaîne de montagnes de la Sierra Nevada et faisant état de secousses de San Francisco à Carson City.

La secousse la plus puissante, finalement augmentée par l'US Geological Survey à une magnitude de 6,0, s'est produite à 15h49, heure locale, à environ 150 miles à l'est de Sacramento. Dans les deux heures qui ont suivi, la zone a été secouée par plus de 50 répliques s'échelonnant entre 2,5 et 4,6 sur l'échelle de Richter. Le tremblement de terre était le « résultat de failles normales dans la croûte peu profonde de la plaque nord-américaine », L'USGS a déclaré, notant cependant qu'il y a une petite chance qu'il s'agisse d'un présage d'un tremblement de terre plus important, selon CBS Sacramento. L'essaim de tremblement de terre s'est produit le long de la bordure orientale de la Sierra Nevada, mais des témoins ont rapporté tremblement dans une grande partie de la Californie du Nord, y compris la région de Sacramento, et même aussi loin que San Francisco Région de la baie et Carson City, Nevada. Le séisme a également déclenché des glissements de terrain et une brève fermeture de l'autoroute 395, où plusieurs voitures auraient été heurtées par des rochers, mais personne n'a été blessé, selon la California Highway Patrol. De gros rochers ont été vus éparpillés le long de la route dans des images partagées sur les réseaux sociaux. Outre les éboulements, le bureau des services d'urgence de l'État a déclaré qu'il n'y avait aucun rapport immédiat de dommages ou de blessures majeurs.