Des robots utilisant la lumière UV pour tuer les virus et les bactéries dans les hôpitaux de la vallée du Fraser

Fraser Health a ajouté deux modules anti-germes à son équipe de robots hospitaliers.

Des modules et des robots UVGI sont déployés dans la région de Fraser Health pour tuer les virus et les bactéries qui persistent sur les surfaces et peuvent potentiellement provoquer une infection, selon l’autorité sanitaire.

« Adopter de nouvelles solutions est essentiel pour fournir à nos patients les meilleurs soins possibles », a déclaré le Dr Victoria Lee, présidente et chef de la direction de Fraser Health, dans un communiqué. “La désinfection UVGI (irradiation germicide ultraviolette) et nos nouvelles capsules de désinfection font partie d’une approche à plusieurs volets visant à réduire les infections nosocomiales.”

Les nacelles sont des structures en forme de tente qui réfléchissent et piègent les rayons UV émis par les robots afin de nettoyer les équipements tels que les fauteuils roulants, les incubateurs et les tiges IV. Ils sont facilement déplaçables et pliables, ce qui permet de désinfecter les petites zones hospitalières sans qu’il soit nécessaire de fermer des chambres entières.

Les robots Xenex LightStrike Germ-Zapping de Fraser Health sont les plus utilisés pour la désinfection, achetés en 2020 et financés par des fondations hospitalières locales.

Toutes les machines UVGI ont enregistré des milliers d’heures et désinfecté près de 62 000 pièces au cours des 21 derniers mois.

Les robots émettent de courtes impulsions de lumière UV, endommageant l’ADN et l’ARN d’agents pathogènes nocifs, y compris le coronavirus-2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV-2), Clostridioides difficile (C. difficile), organismes producteurs de carbapénèmases (OPC), Candida auris (C. auris) et résistant à la méthicilline Staphylococcus aureus (SARM).

Les robots s’allument lorsqu’ils éliminent les virus et les bactéries de la chambre d’un patient en aussi peu que 20 minutes. Ils conservent une feuille de temps interne indiquant où et quand ils travaillent, permettant à Fraser Health de surveiller l’utilisation.

Le personnel d’entretien ménager et les aides-soignants soutiennent les robots en utilisant des méthodes de nettoyage traditionnelles et chimiques.

«Nous devons rester vigilants pour garder tous les virus et bactéries hors de nos établissements de soins aigus et communautaires», a déclaré Ruth Dueckman, directrice exécutive de la prévention et du contrôle des infections chez Fraser Health. “Les robots et les pods UVGI sont l’un des outils innovants pour aider à assurer la sécurité de nos patients et de notre personnel. Nous avons constaté une réduction de certaines infections nosocomiales telles que le C. difficile et le SARM depuis que nous avons introduit pour la première fois la désinfection par UVGI dans notre région en 2016. »

