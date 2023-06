Des robots tueurs pourraient émerger de l’IA dans seulement DEUX ans, avertit un expert du gouvernement

Les dirigeants MONDIAUX ont encore DEUX ANS pour apprivoiser l’intelligence artificielle avant que les humains ne soient incapables de contrôler des ordinateurs puissants, a déclaré un haut conseiller du gouvernement.

L’entrepreneur technologique Matt Clifford, conseiller du groupe de travail sur l’IA du Premier ministre, appelle à des mesures urgentes pour réglementer leurs capacités – avant qu’une arme biologique ne soit développée qui pourrait tuer de nombreux humains.

Les dirigeants mondiaux n’ont plus que deux ans pour apprivoiser l’IA avant que l’humanité ne risque de perdre le contrôle, a averti un conseiller du gouvernement Crédit : Alamy

L’avertissement intervient un jour avant que Rishi Sunak ne se rende à Washington DC pour discuter de la question avec le président américain Joe Biden – au milieu des spéculations, le Royaume-Uni pourrait abriter un régulateur mondial.

Pas plus tard que la semaine dernière, une lettre a été signée par 350 experts en intelligence artificielle disant qu’elle devait être traitée comme une menace existentielle pour la société, similaire à une pandémie ou à des armes nucléaires.

Clifford, dans une interview avec Talk TV ce soir, a déclaré: «Je pense que ce que disent les signataires de la lettre, c’est que nous sommes sur une exponentielle comme ces systèmes deviennent de plus en plus capables à un rythme toujours croissant.

« Et si nous ne commençons pas à réfléchir maintenant à la manière de réglementer, de penser à la sécurité, alors dans deux ans, nous constaterons que nous avons des systèmes qui sont en effet très puissants. »

Les hauts patrons de Google, DeepMind, OPENAI qui ont déclaré que les risques liés à l’IA devraient être traités comme une « priorité mondiale » car cela pourrait anéantir l’humanité.

L’appel intervient après que le patron de Tesla et SpaceX, Elon Musk, a exprimé ses inquiétudes quant au fait que les robots de style « Terminator » pourraient tuer « beaucoup, beaucoup de gens ».

Clifford, qui préside l’Agence gouvernementale pour la recherche avancée et l’invention, a déclaré que le monde était à un « point de basculement », même les risques à court terme étant « assez effrayants ».

S’adressant à l’émission First Edition, Clifford a déclaré: « Il est certainement vrai que si nous essayons de créer une intelligence artificielle plus intelligente que les humains et que nous ne savons pas comment la contrôler, cela créera un potentiel pour toutes sortes de risques actuels et futurs.

« Donc, je pense qu’il y a beaucoup de scénarios différents dont il faut s’inquiéter, mais je pense certainement qu’il est juste que cela soit très élevé dans les agendas des décideurs. »

Il a déclaré à l’hôte Tom Newton Dunn que le risque n’était « pas nul » que l’IA devienne si intelligente qu’elle se retourne contre les humains même si cela ressemble « à l’intrigue d’un film », a-t-il ajouté.

Clifford a ajouté : « Je pense que l’augmentation de la capacité est très frappante. Mais aussi si nous revenons à des choses comme les armes biologiques ou le cyber, vous pouvez avoir des menaces vraiment très dangereuses pour les humains qui pourraient tuer de nombreux humains, pas tous les humains, simplement d’où nous nous attendrions à ce que les modèles soient dans deux ans. ”

Il a même dit que les signataires de la lettre « admettent librement » qu’ils ne comprennent pas que les machines présentent les comportements qu’ils ont qu’il a décrits comme « assez terrifiants ».

Rishi Sunak a parlé le mois dernier de la « menace existentielle » de la technologie alors qu’il discutait d’une éventuelle réglementation avec les patrons de l’industrie.

