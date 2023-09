Des robots IA capables de mener des attaques contre le NHS qui provoqueraient des perturbations de type COVID, prévient un expert

Les robots gérés par l’intelligence artificielle ont le potentiel d’attaquer le National Health Service (NHS) du Royaume-Uni et de provoquer une perturbation à l’échelle de la pandémie de COVID-19, selon un expert en cybersécurité.

Ian Hogarth, qui travaille au sein du groupe de travail britannique sur l’IA qui a été formé pour aider à se protéger contre les risques de l’IA, affirme que la technologie en pleine croissance est capable de mener une attaque qui pourrait paralyser le NHS du pays ou même mener une « attaque biologique », selon à un article du Daily Star.

Hogarth a noté que la technologie de l’IA continue de s’améliorer à un rythme rapide, ce qui, selon lui, réduirait les obstacles à « la perpétration d’une sorte de cyberattaque ou de cybercriminalité ».

Le groupe de travail sur l’IA de Hogarth a reçu 100 millions de livres sterling, soit environ 124 millions de dollars, de financement gouvernemental, selon le rapport du Daily Star, les travaux du groupe se concentrant jusqu’à présent sur la recherche sur la sécurité qui pourrait aider à développer des outils utiles similaires à ChatGPT.

Le « tsar de l’IA » du Royaume-Uni a déclaré qu’il était important que les pays du monde entier collaborent pour atténuer les risques liés à l’IA. Hogarth a spécifiquement noté qu’il était également important d’inclure des pays comme la Chine dans ces discussions, ce qui est devenu encore plus crucial après les leçons tirées de la pandémie de COVID-19.

« C’est comme les pandémies. C’est le genre de situation dans laquelle on ne peut pas faire cavalier seul », a déclaré Hogarth. « Le type de risques auxquels nous prêtons le plus attention sont les risques accrus pour la sécurité nationale. »

« Il s’agit de risques fondamentalement mondiaux », a-t-il ajouté. « Et de la même manière que nous collaborons avec la Chine dans les domaines de la biosécurité et de la cybersécurité, je pense qu’il y a une réelle valeur dans la collaboration internationale autour des risques à plus grande échelle. »

Hogarth a noté qu’une grande partie de l’industrie technologique a commencé à concentrer son attention sur l’IA, ce qui a conduit à une amélioration rapide de la technologie, mais a également mis en évidence les dangers.

L’expert en IA a souligné la cyberattaque WannaCry contre le NHS en 2017 qui a conduit à l’annulation de 19 000 rendez-vous avec des patients et a coûté au service de santé du pays 92 millions de livres sterling, soit 114 millions de dollars, arguant que les progrès rapides de la technologie de l’IA pourraient faciliter de telles attaques.

« Un grand nombre de personnes dans le domaine de la technologie tentent actuellement de développer des systèmes d’IA surhumains pour écrire du code… Cette technologie s’améliore de jour en jour », a déclaré Hogarth. « Et fondamentalement, cela réduit les obstacles à la perpétration d’une sorte de cyberattaque ou de cybercriminalité. »