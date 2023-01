Des robots autonomes livrent désormais des plats chauds aux clients de Miami

L’industrie de la restauration étant toujours confrontée à des pénuries de main-d’œuvre aux États-Unis, la technologie pourrait offrir une solution partielle en matière de services de livraison à domicile. À Miami, Uber Eats utilise désormais des robots pour livrer des commandes à emporter à certains clients.

Propulsés par l’intelligence artificielle, les robots mobiles de la société californienne Cartken sont suffisamment équipés de capteurs et de caméras pour éviter les collisions et suivre le parcours (sur le trottoir) qui leur est indiqué. Équipés d’une boîte qui s’ouvre par le haut, les robots ont pour mission de livrer une commande au nom de leur propriétaire. En septembre, la start-up basée à Oakland a signé un contrat avec le géant européen de la livraison DPD. Mais ces petits véhicules entièrement autonomes font désormais leur entrée dans un secteur très spécifique de la livraison à domicile, celui de la livraison de plats à emporter pour la restauration. Cartken est déjà partenaire de la plateforme Grubhub, qui livre des repas aux étudiants américains sur certains campus universitaires. Ses robots ont maintenant atterri dans la ville de Miami, portant des commandes pour le compte d’Uber Eats. Ils livrent des clients dans un quartier particulier de la ville de Floride, à proximité de Dadeland, une zone commerciale et résidentielle située au sud du centre-ville. Les clients sont prévenus de leur arrivée et ont accès à l’intérieur du véhicule en déverrouillant un système de sécurité via leur smartphone. Les deux sociétés américaines ont annoncé que d’autres villes des États-Unis verraient bientôt également ces petits robots.

Avec ce nouveau service, le géant de la livraison de repas accélère son expérimentation de la technologie comme nouvelle façon de livrer les commandes aux consommateurs. Depuis mai, la firme américaine utilise des véhicules autonomes (de la société Motional), mais aussi des robots autonomes (de Service Robotics), à Los Angeles pour exécuter ses commandes.

Ces nouvelles solutions de livraison sont utiles à plusieurs égards. Non seulement ils désengorgent le trafic, mais ils peuvent potentiellement représenter une solution écologique par rapport à une livraison standard effectuée avec une moto ou une voiture ordinaire. Au niveau sociétal, les robots et les véhicules autonomes peuvent contribuer à compenser (en partie) la pénurie de main-d’œuvre qui pèse lourdement sur l’organisation et l’activité des restaurateurs. Selon l’association qui les représente aux Etats-Unis (la National Restaurant Association), 60% des managers ont des difficultés à recruter. Et cela pose un problème important à long terme. Selon CNN, la croissance du marché américain de la restauration est prometteuse, estimée à +14% sur les 10 prochaines années. Cependant, le secteur sera probablement confronté à un grave problème de main-d’œuvre, puisque la main-d’œuvre née aux États-Unis ne devrait croître que de 10 %, ce qui suggère le besoin indispensable de main-d’œuvre immigrée.

