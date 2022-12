Des robots armés rarement utilisés aux États-Unis

SAN FRANCISCO –

La ville libérale sans vergogne de San Francisco est devenue le promoteur improbable des robots de police armés la semaine dernière après que les superviseurs ont approuvé l’utilisation limitée des appareils télécommandés, s’attaquant de front à une technologie en évolution qui est devenue plus largement disponible même si elle est rarement déployée pour affronter suspects.

Le conseil de surveillance de San Francisco a voté 8 contre 3 mardi dernier pour permettre à la police d’utiliser des robots armés d’explosifs dans des situations extrêmes où des vies sont en jeu et aucune autre alternative n’est disponible. L’autorisation intervient alors que les services de police des États-Unis sont de plus en plus surveillés pour l’utilisation d’équipements militarisés et de la force au milieu d’une année de comptes rendus sur la justice pénale.

Une nouvelle loi californienne oblige la police à inventorier les équipements de qualité militaire tels que les grenades flashbang, les fusils d’assaut et les véhicules blindés, et à demander l’approbation du public pour leur utilisation.

Jusqu’à présent, la police de seulement deux villes californiennes – San Francisco et Oakland – a publiquement discuté de l’utilisation de robots dans le cadre de ce processus. Dans tout le pays, la police a utilisé des robots au cours de la dernière décennie pour communiquer avec des suspects barricadés, entrer dans des espaces potentiellement dangereux et, dans de rares cas, pour une force meurtrière.

La police de Dallas est devenue la première à tuer un suspect avec un robot en 2016, lorsqu’elle en a utilisé un pour faire exploser des explosifs lors d’un affrontement avec un tireur d’élite qui avait tué cinq policiers et blessé neuf autres.

Le récent vote à San Francisco a renouvelé un débat féroce sur l’éthique de l’utilisation de robots pour tuer un suspect – et les portes que de telles politiques pourraient ouvrir. En grande partie, selon les experts, l’utilisation de tels robots reste rare même à mesure que la technologie progresse.

Michael White, professeur à la School of Criminology and Criminal Justice de l’Arizona State University, a déclaré que même si les entreprises de robotique présentent des options plus meurtrières lors de salons professionnels, cela ne signifie pas que les services de police les achèteront. White a déclaré que les entreprises fabriquaient des claymores spécialisés pour mettre fin aux barricades et se précipitaient pour équiper les caméras portées sur le corps d’un logiciel de reconnaissance faciale, mais les départements n’en voulaient pas.

“Il est difficile de dire ce qui se passera dans le futur, mais je pense que les robots armés pourraient très bien être la prochaine chose que les départements ne veulent pas parce que les communautés disent qu’elles n’en veulent pas”, a déclaré White.

Le responsable de San Francisco, David Chiu, qui a rédigé le projet de loi californien sur l’inventaire des équipements militarisés lorsqu’il était à la législature de l’État, a déclaré que les communautés méritaient plus de transparence de la part des forces de l’ordre et avaient leur mot à dire sur l’utilisation de l’équipement.

San Francisco “se trouve être la ville qui a abordé un sujet que je n’avais certainement pas envisagé lorsque la loi était en cours de procédure, et qui traitait du sujet des soi-disant robots tueurs”, a déclaré Chiu, aujourd’hui procureur de la ville. .

En 2013, la police a utilisé un robot pour soulever une bâche dans le cadre d’une chasse à l’homme pour le suspect de l’attentat du marathon de Boston, le trouvant caché en dessous. Trois ans plus tard, des responsables de la police de Dallas ont envoyé un robot démineur rempli d’explosifs dans une alcôve d’El Centro College pour mettre fin à une confrontation d’une heure avec le tireur d’élite Micah Xavier Johnson, qui avait ouvert le feu sur des policiers alors qu’une manifestation contre la brutalité policière se terminait.

La police a fait exploser les explosifs, tuant le suspect. Un grand jury a rejeté les charges retenues contre les policiers, et le chef de la police de Dallas, David O. Brown, a été largement félicité pour sa gestion de la fusillade et de l’impasse.

“Il y a eu cette gerbe de malheur sur la façon dont les services de police allaient utiliser des robots dans les six mois après Dallas”, a déclaré Mark Lomax, ancien directeur exécutif de la National Tactical Officers Association. “Mais depuis lors, je n’avais pas beaucoup entendu parler de cette plate-forme utilisée pour neutraliser des suspects … jusqu’à ce que la politique de San Francisco fasse la une des journaux.”

La question des robots potentiellement mortels a rarement surgi dans le discours public en Californie alors que plus de 500 services de police et de shérifs demandent l’approbation de leur politique d’utilisation d’armes de qualité militaire. La police d’Oakland a abandonné l’idée d’armer des robots avec des fusils de chasse après la réaction du public, mais les équipera de gaz poivré.

De nombreuses politiques sont vagues quant aux robots armés, et certains départements peuvent présumer qu’ils ont l’autorisation implicite de les déployer, a déclaré John Lindsay-Poland de l’American Friends Service Committee, une organisation Quaker, qui surveille la mise en œuvre de la loi.

“Je pense que la plupart des départements ne sont pas prêts à utiliser leurs robots pour une force létale”, a-t-il déclaré, “mais si on le leur demande, je soupçonne qu’il y a d’autres départements qui diraient” nous voulons cette autorité “.

Le superviseur de San Francisco, Aaron Peskin, a d’abord proposé d’interdire à la police d’utiliser la force robotique contre toute personne. Bien que le département ait déclaré qu’il n’équiperait pas les robots d’armes à feu, il souhaitait avoir la possibilité d’attacher des explosifs pour franchir les barricades ou désorienter un suspect.

La politique approuvée n’autorise qu’un nombre limité d’officiers de haut rang à autoriser l’utilisation de robots en tant que force mortelle – et uniquement lorsque des vies sont en jeu et après avoir épuisé la force alternative ou les tactiques de désescalade, ou concluant qu’ils ne seraient pas en mesure de autrement maîtriser le suspect.

La police de San Francisco affirme que la douzaine de robots terrestres fonctionnels que le département possède déjà n’ont jamais été utilisés pour livrer un engin explosif, mais sont utilisés pour évaluer des bombes ou fournir des yeux dans des situations de faible visibilité.

“Nous vivons à une époque où la violence de masse impensable devient de plus en plus courante. Nous avons besoin de pouvoir sauver des vies au cas où nous aurions ce type de tragédie dans notre ville”, a déclaré le chef de la police de San Francisco, Bill Scott, dans un communiqué.

Trois superviseurs de la ville qui pensaient le contraire ont rejoint des dizaines de manifestants devant l’hôtel de ville lundi, la veille du jour où le conseil doit procéder à un deuxième et dernier vote sur la politique. Les manifestants brandissaient des pancartes protestant contre l’utilisation de robots mortels et une grande banderole sur laquelle on pouvait lire “Nous avons tous vu ce film… Pas de robots tueurs”.

“Il n’y a aucun moyen que je reste assis en silence et permette qu’une politique aussi dangereuse et imprudente que celle-ci soit adoptée et entre en vigueur”, a déclaré le superviseur Dean Preston à la foule.

Le département de police de Los Angeles n’a pas de robots ou de drones armés, a déclaré le lieutenant SWAT Ruben Lopez. Il a refusé de détailler pourquoi son département n’a pas demandé l’autorisation pour les robots armés, mais a confirmé qu’ils auraient besoin d’une autorisation pour en déployer un.

“C’est un monde violent, alors nous traverserons ce pont quand nous y arriverons”, a-t-il déclaré.

Il existe souvent de meilleures options que les robots si une force létale est nécessaire, car les bombes peuvent créer des dommages collatéraux aux bâtiments et aux personnes, a déclaré Lomax, l’ancien chef du groupe des officiers tactiques. “Pour de nombreux départements, en particulier dans les villes peuplées, ces facteurs vont ajouter trop de risques”, a-t-il déclaré.

L’année dernière, le département de police de New York a rendu un chien robotique loué plus tôt que prévu après la réaction du public, indiquant que les civils ne sont pas encore à l’aise avec l’idée que des machines pourchassent les humains.

La police du Maine a utilisé des robots au moins deux fois pour livrer des explosifs destinés à abattre des murs ou des portes et à mettre fin aux affrontements.

En juin 2018, dans la petite ville de Dixmont, dans le Maine, la police avait eu l’intention d’utiliser un robot pour livrer un petit explosif qui renverserait un mur extérieur, mais a plutôt effondré le toit de la maison.

L’homme à l’intérieur a été abattu de deux balles après l’explosion, a survécu et n’a pas contesté une conduite imprudente avec une arme à feu. L’État a ensuite réglé son procès contre la police en contestant qu’ils aient utilisé les explosifs de manière inappropriée.

En avril 2020, la police du Maine a utilisé une petite accusation pour faire sauter une porte d’une maison lors d’une impasse. Le suspect a été mortellement abattu par la police lorsqu’il est sorti par la porte endommagée et a tiré avec une arme.

Cette semaine, le bureau du procureur général de l’État n’avait pas terminé son examen des tactiques utilisées lors de l’impasse de 2018, y compris l’utilisation de la charge explosive. Un rapport sur l’incident de 2020 n’a abordé que les coups de feu mortels.

Lauer a rapporté de Philadelphie. Le journaliste AP David Sharp a contribué depuis Portland, Maine.