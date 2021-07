Des rivaux en Haïti se battent pour le pouvoir alors que la crise s’aggrave à la suite de l’assassinat de Mose

Même pendant que Moïse vivait, l’autorité de l’État haïtien était diluée, fragmentée et luttait pour maintenir l’ordre. Une semaine avant l’assassinat, des bandes armées ont saccagé les rues de Port-au-Prince, ouvrant le feu et tuant au moins 15 personnes. Les gangs ont incendié des maisons, se sont livrés à des viols et à des meurtres systémiques et se sont transformés en de petits empires basés sur des réseaux d’extorsion et d’enlèvement.