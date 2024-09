Des risques cachés pour la santé et des dommages environnementaux découverts

On estime à 1 million de bouteilles achetées chaque minute et la demande augmente, prévient un expert.

Chaque minute, un million de bouteilles d’eau sont achetées dans le monde, une habitude qui non seulement met à rude épreuve la santé humaine avec le risque de contamination chimique par les plastiques, mais qui pèse également sur notre planète en contribuant à d’immenses déchets plastiques et à des émissions de gaz à effet de serre. Malgré cela, seulement 9 % de ces bouteilles sont recyclées, ce qui souligne l’urgence d’une transition vers l’eau du robinet, à la fois plus sûre et plus respectueuse de l’environnement.

Inquiétudes croissantes concernant l’eau en bouteille

Les conséquences énormes et croissantes de l’eau en bouteille sur la santé humaine et planétaire justifient de repenser de toute urgence son utilisation, alors qu’un million de bouteilles sont achetées chaque minute dans le monde, et ce chiffre devrait encore augmenter dans un contexte de demande croissante, préviennent les experts en santé de la population en un commentaire publié dans la revue en libre accès BMJ Santé mondiale.

Quelque 2 milliards de personnes dans le monde ayant un accès limité ou inexistant à l’eau potable dépendent de l’eau en bouteille. Mais pour le reste d’entre nous, c’est en grande partie une question de commodité et de conviction inébranlable – aidée et encouragée par le marketing de l’industrie – que l’eau en bouteille est plus sûre et souvent plus saine que l’eau du robinet.

Risques pour la santé liés à l’eau en bouteille

Ce n’est pas le cas, insistent les auteurs de Weill Cornell Medicine au Qatar.

En effet, l’eau en bouteille n’est souvent pas soumise aux mêmes normes rigoureuses de qualité et de sécurité que l’eau du robinet, et elle peut comporter un risque de lessivage de produits chimiques nocifs à partir des bouteilles en plastique utilisées, surtout si elle est stockée pendant une longue période, et/ ou exposé au soleil et à des températures élevées, expliquent-ils.

On estime qu’entre 10 % et 78 % des échantillons d’eau embouteillée contiennent des contaminants, notamment des microplastiques, souvent classés comme perturbateurs hormonaux (endocriniens), et diverses autres substances, notamment des phtalates (utilisés pour rendre les plastiques plus durables) et du bisphénol A (BPA).

La contamination microplastique est associée au stress oxydatif, à la dérégulation du système immunitaire et aux modifications des taux de graisse dans le sang. Et l’exposition au BPA a été associée à des problèmes de santé plus tard dans la vie, comme l’hypertension artérielle, maladie cardiovasculairele diabète et l’obésité, ajoutent-ils.

« Même s’il existe des seuils de sécurité à court terme, les effets à long terme de ces contaminants restent largement méconnus », observe l’auteur, ajoutant que les microplastiques peuvent également entrer dans la chaîne alimentaire.

Impact environnemental et sécurité de l’eau du robinet

L’eau du robinet est également une option plus verte. Les bouteilles en plastique constituent le deuxième polluant océanique le plus répandu, représentant 12 % de tous les déchets plastiques. À l’échelle mondiale, seulement 9 % de ces bouteilles sont recyclées, ce qui signifie que la plupart finissent dans des décharges ou des incinérateurs, ou sont « exportées » vers des pays à revenu faible ou intermédiaire, ce qui soulève la question de la justice sociale, disent-ils.

Outre les déchets générés, le processus d’extraction des matières premières et de fabrication des bouteilles en plastique contribue de manière significative aux émissions de gaz à effet de serre, ajoutent-ils.

Appel à l’action sur la consommation d’eau

Même si certains efforts ont été déployés pour faciliter l’utilisation de l’eau potable dans les restaurants et les espaces publics et pour réduire la prévalence des plastiques à usage unique, il reste encore beaucoup à faire, affirment les auteurs.

« Collectivement, les preuves accumulées soulignent le rôle essentiel des interventions gouvernementales et des campagnes éducatives dans le changement de perception et de comportement du public. Ces campagnes devraient mettre en évidence la gestion de l’environnement et les avantages pour la santé du choix de l’eau du robinet, favorisant ainsi un changement culturel vers des pratiques de consommation plus durables », suggèrent-ils.

Conclusion et recommandations urgentes

« La dépendance à l’égard [bottled water] entraîne des coûts sanitaires, financiers et environnementaux importants, appelant à une réévaluation urgente de son utilisation généralisée », concluent-ils. « Les gouvernements doivent s’attaquer de toute urgence à ces problèmes », y compris ceux des pays à revenu faible ou intermédiaire où il est urgent qu’ils investissent dans des infrastructures d’eau potable, ajoutent-ils.

« En donnant la priorité à la consommation d’eau du robinet, nous pouvons collectivement relever les défis multiformes posés par [bottled water] et considérer l’eau du robinet comme la pierre angulaire de la responsabilité environnementale et de la santé publique », suggèrent-ils.

Référence : « Repenser l’eau embouteillée dans le discours sur la santé publique » par Amit Abraham, Sohaila Cheema, Karima Chaabna, Albert B Lowenfels et Ravinder Mamtani, 1er août 2024, BMJ Santé mondiale.

DOI : 10.1136/bmjgh-2024-015226