Des rires et de la musique live emmènent le nouveau lieu de Kelowna sur un « Runaway »

Lorsque deux pubs emblématiques connus pour la musique live ont fermé au centre-ville de Kelowna, les clients et les musiciens locaux se sont retrouvés dans un vide.

Doc Willoughby’s et Fernardos ont fermé leurs portes l’année dernière, et bien que les salles du North End aient créé un espace pour la musique live, beaucoup manquaient encore d’endroit pour organiser une soirée jam ou écouter du punk rock.

Cependant, le 19 août, un nouveau lieu de divertissement accueillera sa grande ouverture dans l’ancienne Mission Tap House.

Le pub du quartier South Pandosy a été acheté plus tôt cette année par Dan Bernier et Dave Myers et rebaptisé Runaways Lounge.

Membre de longue date du personnel de Mission Tap House, Jen Ventresca, est restée avec les nouveaux propriétaires pour aider au changement de marque et travailler à l’ouverture d’un nouvel espace pour la musique live.

Ventresca, connue pour son talent de percussionniste depuis l’âge de huit ans, fait partie de groupes depuis plus de dix ans, tels que Frig Off et Jenny and the Dicks.

“Les propriétaires voulaient créer quelque chose qu’ils avaient toujours imaginé en tant qu’amis et comme ils sont tous les deux dans la musique live, nous avons mis une scène”, a-t-elle déclaré.

Ventresca a alors commencé à contacter des musiciens locaux ainsi que des groupes de partout en Colombie-Britannique pour leur faire savoir que Kelowna avait un nouveau lieu où jouer. Runaways est désormais réservé tous les week-ends jusqu’en janvier 2023.

“J’adore avoir des groupes locaux et en ce moment, la scène est assez lourde, mais nous avons eu du blues, du rock et de grands groupes en tournée. Nous voulons vraiment pousser les gens vers cette extrémité de la ville vers Lakeshore », a déclaré Ventresca.

Une fois que le mot a été dit que le changement était en marche, ceux de l’industrie de la restauration l’ont remarqué. L’ancien barman de Doc Willoughby, Colin Carrier, qui était connu pour ses nombreuses années derrière le bois à l’emplacement de l’avenue Bernard et pour avoir réservé des groupes, a décidé de se rendre à Runaways pour faire partie de l’action.

Runaways organise également une soirée jam tous les mercredis où de la batterie, de la basse et une guitare électrique, ainsi que des amplis, sont fournis.

“Nous vous encourageons à apporter vos propres instruments, mais parfois transporter votre équipement pour les soirées jam peut être mouvementé et demander beaucoup de travail, donc c’est bien d’avoir du matériel ici”, a déclaré Ventresca.

À partir de ce mois-ci, le lieu lancera des soirées humoristiques qui se poursuivront tout au long de l’automne. Il accueillera Comedy Fest le 27 août.

Le nom de Runaways vient du moment où les propriétaires Dernier et Myers avaient des réunions d’affaires et les choses s’emballaient un peu.

“Vous savez, quand vous êtes à un déjeuner d’affaires et que vous prenez un verre après, vous savez que c’est une fugue et que la journée vous échappe”, a expliqué Ventresca.

Le salon agrandira également son patio et sa scène plus tard cette année, et avec une capacité de plus de 200 personnes, il y a de la place pour s’étendre.

Les Runaways proposent également un brunch le week-end, de nombreuses places de parking gratuites et le même excellent menu que les clients ont préféré à Mission Tap House.

La grande ouverture aura lieu à 15 h le 19 août avec Gold Sauce et Chase the Bear sur scène.

@Jen_zee

jen.zielinski@bpdigital.ca

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

ComédieDivertissementKelownaMusique liveMusique