Des revirements et des pertes difficiles alimentent Wheaton Warrenville South vers une victoire rivale contre Wheaton North – Shaw Local

WHEATON – Sean Norris donne à ses joueurs 24 heures pour célébrer une victoire ou se blesser suite à une défaite.

Après une défaite en prolongation la semaine précédente, Wheaton Warrenville South avait besoin de peu ou pas de motivation alors que son rival Wheaton North arrivait à Red Grange Field le 29 septembre.

Les Tigers ont récupéré un échappé lors du premier jeu du match lors d’une mêlée dans le cadre de quatre revirements forcés et ont résisté à Wheaton North 20-17 pour leur première victoire dans la rivalité depuis 2019.

Lors des trois affrontements précédents, Wheaton Warrenville South (3-3, 2-2 DuKane Conference) avait perdu contre Wheaton North par un total de six points, cette victoire était donc encore plus personnelle.

«Nous savions que cela faisait longtemps que nous n’avions pas battu ces gars-là», a déclaré le porteur de ballon des Tigers Matt Crider. « Nous avons dit que les séries éliminatoires avaient commencé cette semaine après notre défaite. [the previous week to St. Charles North]donc nous savions que nous devions venir ici, leur tenir tête et remporter une grosse victoire.

Crider était à nouveau un pilier de l’offensive des Tigres, portant le ballon 39 fois pour 163 verges. Même s’il savait qu’il allait récupérer le ballon plus que quiconque dans l’équipe, Crider n’a pas tardé à détourner le mérite de ses coéquipiers.

« Nous avons eu un certain nombre de gars qui se sont mobilisés ce soir », a déclaré Crider. «C’est vraiment ce que j’ai le plus aimé ce soir. Il y a tellement de gens qui ont joué un rôle dans la victoire et je suis très heureux de la façon dont nous nous sommes réunis en tant que groupe pour remporter la victoire.

Les Tigres n’ont pas été menés en grande partie à cause des revirements provoqués par leur défense. Joshua Pratt a récupéré un échappé lors du premier jeu du match en mêlée, ce qui a conduit à un panier de Maison Haas. Luke Dato a intercepté le quart-arrière de Wheaton North, Max Howser, lors de la deuxième possession des Falcons. Les Tigers ont parcouru le terrain et Luca Carbonaro a trouvé Amari Williams pour son premier des deux touchés sur réception dans la nuit – un score de 12 verges – pour donner à Wheaton Warrenville South un avantage de 10-0.

« Nous parlons constamment de l’importance des trois phases [offense, defense and special teams] travailler ensemble », a déclaré Norris. « La défense à l’origine de ces revirements a immédiatement donné un énorme coup de fouet en notre faveur. Ce match sera toujours serré et les points sont la chose la plus importante. Je pensais que la défense s’est parfois pliée ce soir mais elle ne s’est pas cassée. Ils se sont montrés remarquables lorsque nous en avions besoin et je suis vraiment fier du courage et de la détermination dont ce groupe a fait preuve pour persévérer et ne jamais abandonner.

Wheaton North (3-3, 2-2) s’est battu pour revenir avec seulement trois points d’écart à la mi-temps avant que le deuxième touché de Williams ne prolonge l’avance des Tigers à 10.

Une interception dans la zone des buts dans les dernières minutes par le secondeur de Wheaton Warrenville Sud, John Jensen, a semblé sceller la victoire, mais les Falcons ont forcé un botté de dégagement et ont frappé rapidement.

Howser a trouvé le receveur exceptionnel Matt Kuczaj pour un touché de 47 verges pour réduire l’avance des Tigers à 20-17, mais le coup de pied en jeu qui a suivi a échoué.

Kuczaj a terminé avec des records de réception (sept) et de verges sur réception (154) et a également bloqué une tentative de placement. Walker Owens a réalisé plusieurs plaqués depuis son poste d’ailier défensif. Howser a terminé 22 passes sur 39 pour 330 verges dans la défaite.

Malgré la tentative de retour de Wheaton North, la confiance de Wheaton Warrenville South est restée élevée.

« Nous avons pris cette défaite personnellement la semaine dernière et nous n’allions pas laisser cela se reproduire », a déclaré Williams, qui a terminé avec sept réceptions pour 77 verges et deux buts. « Revenir et rebondir cette semaine dans ce match de rivalité entre Crosstown, c’est tout. Nous avons mis notre sang, notre sueur et nos larmes à l’entraînement cette semaine et nous attendons ce match avec impatience depuis l’automne dernier.