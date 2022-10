Des revers d’apprentissage massifs montrent le bilan considérable de COVID sur les enfants

La pandémie de COVID-19 a dévasté le bien-être des enfants pauvres, non seulement en fermant leurs écoles, mais aussi en supprimant les emplois de leurs parents, en rendant leurs familles et leurs enseignants malades, et en ajoutant le chaos et la peur à leur vie quotidienne.

L’ampleur de la perturbation de l’éducation des enfants américains est évidente dans une analyse district par district des résultats des tests partagés exclusivement avec l’Associated Press. Les données fournissent le regard le plus complet à ce jour sur le retard scolaire des écoliers.

L’analyse a révélé que l’élève moyen a perdu plus de la moitié d’une année scolaire d’apprentissage en mathématiques et près d’un quart d’année scolaire en lecture – certaines moyennes de district glissant de plus du double de ces montants, voire pire.

L’apprentissage en ligne a joué un rôle majeur, mais les élèves ont perdu beaucoup de terrain même lorsqu’ils sont retournés rapidement dans les écoles, en particulier en mathématiques dans les communautés à faible revenu.

“Lorsque vous avez une crise massive, les pires effets finissent par être ressentis par les personnes les moins dotées”, a déclaré le professeur d’éducation de Stanford Sean Reardon, qui a compilé et analysé les données avec l’économiste de Harvard Thomas Kane.

Certains éducateurs se sont opposés à l’idée même de mesurer la perte d’apprentissage après une crise qui a tué plus d’un million d’Américains. Les résultats en lecture et en mathématiques ne racontent pas toute l’histoire de ce qui se passe avec un enfant, mais ils sont l’un des seuls aspects du développement des enfants mesurés de manière fiable à l’échelle nationale.

“Les résultats des tests ne sont pas la seule chose, ni la chose la plus importante”, a déclaré Reardon. “Mais ils servent d’indicateur de la façon dont les enfants vont.”

Et les enfants ne vont pas bien, en particulier ceux qui étaient les plus à risque avant la pandémie. Les données montrent que de nombreux enfants ont besoin d’une intervention importante, et les défenseurs et les chercheurs disent que les États-Unis n’en font pas assez.

Ensemble, Reardon et Kane ont créé une carte montrant combien d’années d’apprentissage l’élève moyen de chaque district a perdues depuis 2019. Leur projet, le tableau de bord de la reprise de l’éducation, a comparé les résultats d’un test connu sous le nom de « bulletin national » avec un test standardisé local. partitions de 29 États et de Washington, DC

À Memphis, dans le Tennessee, où près de 80 % des élèves sont pauvres, les élèves ont perdu l’équivalent de 70 % d’une année scolaire en lecture et plus d’un an en mathématiques, selon l’analyse. Les élèves noirs du district ont perdu un an et un tiers en mathématiques et les deux tiers d’un an en lecture.

Pour le pasteur de l’église Charles Lampkin, qui est noir, ce sont les effets sur la lecture de ses fils qui ont attiré son attention. Il étudiait la Bible avec eux un soir cet automne lorsqu’il a remarqué que ses élèves de sixième et de septième année avaient du mal avec leurs éditions bibliques « juniors » écrites pour un niveau de lecture de cinquième année. “Ils n’ont pas pu passer à travers”, a déclaré Lampkin.

Lampkin accuse l’année et demie que ses fils ont été absents des bâtiments scolaires de mars 2020 à l’automne 2021.

« Ils n’étaient pas fiancés du tout. Ce n’était que de la bêtise », a-t-il déclaré.

Les responsables du district local, les écoles publiques du comté de Shelby, n’ont pas répondu aux multiples appels téléphoniques et e-mails demandant des commentaires. Selon les présentations du district, les écoles du comté de Shelby ont offert l’année dernière un tutorat aux élèves les moins performants. La plupart des étudiants qui ont reçu du tutorat se sont concentrés sur les arts de la langue anglaise, mais pas sur les mathématiques. Lampkin a déclaré que ses fils n’avaient pas reçu d’aide supplémentaire.

La quantité d’apprentissage que les élèves ont perdue – ou gagnée, dans de rares cas – au cours des trois dernières années a beaucoup varié. La pauvreté et le temps passé dans l’apprentissage à distance ont affecté la perte d’apprentissage, et les pertes d’apprentissage étaient plus importantes dans les districts qui sont restés en ligne plus longtemps, selon l’analyse de Kane et Reardon. Mais ni l’un ni l’autre n’était un prédicteur parfait des déclins en lecture et en mathématiques.

Dans certains districts, les élèves ont perdu plus de deux ans d’apprentissage des mathématiques, selon les données. Hopewell, en Virginie, un système scolaire de 4 000 élèves majoritairement à faible revenu et à 60% noirs, a enregistré une perte moyenne de 2,29 années d’études.

“Ce n’est pas du tout ce que nous voulions voir”, a déclaré le surintendant adjoint Jay McClain.

Le district a commencé à proposer un apprentissage en personne en mars 2021, mais les trois quarts des élèves sont restés à la maison. “Il y avait tellement de peur des effets du COVID”, a-t-il déclaré. “Les familles ici étaient juste accroupies.”

Lorsque les écoles ont repris à l’automne, le virus a balayé Hopewell et la moitié de tous les élèves sont restés à la maison malades ou en quarantaine, a déclaré McClain. Un bon 40% des étudiants étaient chroniquement absents, ce qui signifie qu’ils ont manqué 18 jours ou plus.

La pandémie a apporté d’autres défis sans rapport avec l’apprentissage à distance.

À Rochester, dans le New Hampshire, les élèves ont perdu près de deux ans en lecture, même si les écoles proposaient un apprentissage en personne pendant la majeure partie de l’année scolaire 2020-2021. Il s’agissait de la plus forte baisse d’alphabétisation parmi tous les districts de l’analyse.

Le district de 4 000 étudiants, où la plupart sont blancs et près de la moitié vivent dans la pauvreté, a dû fermer des écoles en novembre 2020 alors que trop peu d’enseignants pouvaient se présenter au travail, a déclaré le surintendant Kyle Repucci. Les élèves ont étudié en ligne jusqu’en mars 2021, et lorsque les écoles ont rouvert, beaucoup ont choisi de rester avec l’apprentissage à distance, a déclaré Repucci.

“Les étudiants ici ont été exposés à des choses auxquelles ils n’auraient jamais dû être exposés que bien plus tard”, a déclaré Repucci. “Décès. Maladie grave. Travailler pour nourrir leurs familles.

À Los Angeles, les chefs d’établissement ont fermé les salles de classe pendant toute l’année scolaire 2020-2021, mais les élèves ont tenu bon en lecture.

Il est difficile de dire ce qui explique les résultats très différents dans certains États. En Californie, où les étudiants sont en moyenne restés stables ou n’ont que légèrement diminué, cela pourrait suggérer que les éducateurs là-bas étaient meilleurs pour enseigner sur Zoom ou que l’État a fait des investissements efficaces dans la technologie, a déclaré Reardon.

Mais les différences pourraient aussi s’expliquer par ce qui s’est passé en dehors de l’école. “Je pense que la variation est beaucoup plus liée à des choses qui échappaient au contrôle de l’école”, a déclaré Reardon.

Maintenant, il incombe aux adultes américains de travailler au rétablissement des enfants. Pour le gouvernement fédéral et les États individuels, les défenseurs espèrent que les récentes publications de données de test pourraient inspirer plus d’urgence pour diriger le financement vers les étudiants qui ont subi les plus grands revers, qu’il s’agisse d’un soutien académique ou autre.

Les systèmes scolaires dépensent toujours près de 190 milliards de dollars en fonds de secours fédéraux alloués à la reprise, une somme qui, selon les experts, ne permet pas de remédier à l’ampleur de la perte d’apprentissage dans les écoles. Selon l’analyse de Kane et Reardon, près de 70 % des étudiants vivent dans des districts où les fonds de secours fédéraux sont probablement insuffisants pour faire face à l’ampleur de leur perte d’apprentissage.

Les implications pour l’avenir des enfants sont alarmantes : des résultats de test inférieurs sont des prédicteurs de salaires inférieurs, ainsi que des taux plus élevés d’incarcération et de grossesse chez les adolescentes, a déclaré Kane.

Il ne faut pas la recherche de Harvard pour convaincre les parents dont les enfants ont du mal à lire ou à apprendre l’algèbre que quelque chose doit être fait.

Dans son église de Memphis, Lampkin a lancé son propre programme de tutorat trois soirs par semaine. Des adultes de sa congrégation, dont certains enseignants, aident une cinquantaine d’élèves à faire leurs devoirs, à renforcer leurs compétences et à en enseigner de nouvelles.

“Nous n’aurions pas dû faire cela”, a déclaré Lampkin. “Mais parfois, il faut donner l’exemple.”

L’équipe éducative d’Associated Press reçoit le soutien de la Carnegie Corporation de New York. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Bianca Vázquez Toness et Sharon Lurye, Associated Press