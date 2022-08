Des retards préparent déjà une gnôle “super forte” pour la Coupe du monde de novembre au Qatar

LES DÉTENUS préparent une gnôle “super-forte” pour la Coupe du monde du Qatar même si elle ne démarre qu’en novembre.

Les grands événements sportifs voient toujours une augmentation de la pratique illégale dans les prisons.

Les détenus préparent une gnôle “super forte” pour la Coupe du monde du Qatar Crédit : Getty

Mais avec l’Angleterre et le Pays de Galles en action, les bières sont laissées à fermenter pendant des mois pour augmenter la teneur en alcool.

Les lags préparent les boissons avec des fruits, du sucre et du pain librement disponibles.

Un ex-détenu a déclaré: «Normalement, la gnôle est juste mise en place assez rapidement en 10 à 30 jours, mais la Coupe du monde nécessite des trucs plus forts.

“Si l’Angleterre et le Pays de Galles se portent bien, ce sera un peu plus tôt pour quiconque est prêt à courir le risque de faire et de se cacher pendant les quatre à cinq prochains mois.”

Il a ajouté: “Au moment où je suis parti en juin, les cachettes étaient rares.”

“Les gardes trouvent généralement environ la moitié de la gnôle qui est fabriquée, et les gars espèrent juste qu’ils ne feront pas appel à un chien gnôle pour le sentir.”

Les chefs de prison ont déclaré qu’ils dépensaient 100 millions de livres sterling pour plus de sécurité.