Des retards de plusieurs mois au tribunal de l’Ontario écrasent certains petits propriétaires endettés en raison de loyers impayés

Sur le papier, Tozheg Roshankar dit que la femme qui a demandé à louer une unité à Mississauga, en Ontario, la maison qu’elle possède semblait être une candidate idéale : une excellente cote de crédit, une preuve d’emploi, trois talons de chèque de paie récents et une référence d’un ancien propriétaire – tous partagés par l’intermédiaire de l’agent du locataire. Roshankar dit en plus de cela, elle a sympathisé avec la femme parce qu’elle était une mère célibataire.

“En leur parlant, j’ai même partagé avec eux – j’ai personnellement élevé ma fille en tant que parent célibataire. Je suis bien conscient des défis et j’aimerais vous soutenir”, Roshankar, qui a inscrit l’unité à louer à April, a déclaré à CBC News.

Elle a dit avoir souligné à la locataire à quel point il serait important de payer le loyer mensuel de 2 450 $ à temps, puisque Roshankar est également une mère célibataire qui soutient financièrement sa fille et sa mère âgée.

Mais selon Roshankar, en quelques semaines, il est devenu clair que cela n’arriverait pas. Elle prétend que le loyer de mai était en retard et que les deux prochains chèques de loyer ont rebondi.

“À ce moment-là, j’ai commencé à m’inquiéter vraiment, car cela ne correspondait tout simplement pas”, a déclaré Roshankar, qui vit dans un condo. La maison est sa seule propriété locative.

Peu de temps après, elle a déclaré être tombée sur un article de CBC News sur un propriétaire qui affirmait que ses locataires avaient utilisé des documents frauduleux pour louer son logement, puis avaient cessé de payer le loyer. L’un de ces noms – Shasteven Reid – correspondait au nom de son nouveau locataire.

“Ce fut un choc émotionnel énorme pour mon système”, a déclaré Roshankar, ajoutant qu’elle devait maintenant plus de 13 000 dollars de loyer et de services publics impayés.

Elle a déposé une demande d’expulsion auprès de la Commission de la location immobilière (CLI) de l’Ontario en août, mais n’a toujours pas reçu de date d’audience. On lui a dit que cela pourrait prendre entre huit et 10 mois avant qu’elle ne reçoive même un avis d’une future date d’audience.

Certains défenseurs des propriétaires et des locataires affirment que la situation de Roshankar n’est pas rare et qu’il reste encore beaucoup à faire pour remédier aux retards qui persistent deux ans après la fin d’un moratoire temporaire sur les audiences d’expulsion. Le moratoire sur les audiences, qui a duré de mars à août 2020, a été instauré en raison de la pandémie de COVID-19.

Fraude alléguée sur demande de location

CBC News a comparé les documents soumis dans la demande de location à Roshankar avec des documents partagés avec l’ancien propriétaire. Il existe des variations dans les demandes, y compris deux permis de conduire ontariens portant le même nom mais des dates de naissance différentes.

Ajoutant à sa frustration, Roshankar a déclaré qu’elle avait contacté la police de la région de Peel pour signaler la fraude présumée, mais on lui avait dit qu’il pourrait s’écouler plus d’un an avant qu’elle ne puisse examiner le dossier. Pendant ce temps, a-t-elle dit, le coût financier de ne pas recevoir de loyer – plus une partie des services publics – depuis mai a été énorme.

L’intérieur de la maison de Roshankar à Mississauga qu’elle loue. Elle prétend que le loyer de mai était en retard et que les deux prochains chèques de loyer du locataire ont rebondi. (Soumis par Tozheg Roshankar)

“Donc, chaque mois … je m’endette de 2 500 $”, a déclaré Roshankar, ajoutant qu’elle utilise maintenant une marge de crédit pour effectuer les versements hypothécaires sur la maison à deux logements, après avoir compté auparavant sur le loyer pour couvrir les coûts.

Kathleen Lovett, propriétaire de KLP Paralegal Services à Toronto, a déclaré qu’elle voyait souvent des cas comme ceux-ci, où des locataires non payants poussent les petits propriétaires dans le chaos financier.

“L’autre jour, une cliente m’a appelée, elle était absolument désespérée et sur le point de déclarer faillite parce qu’elle ne pouvait plus se permettre de gérer seule deux hypothèques. Elle a encaissé tous ses REER pour essayer de joindre les deux bouts. rencontrer », a-t-elle dit.

Lovett a déclaré qu’avant la pandémie, elle pouvait obtenir une date d’audience de la CLI dans un délai de six à huit semaines, et maintenant elle pense que l’arriéré est de sept à huit mois.

Kathleen Lovett, propriétaire de KLP Paralegal Services à Toronto, dit qu’elle voit souvent des cas où des locataires non payants poussent de petits propriétaires à la crise financière. (Soumis par Kathleen Lovett)

Une réaction aux retards, a-t-elle dit, est que certains propriétaires décident de vendre leur maison ou de se retirer du secteur de la location.

“J’ai vu beaucoup, beaucoup de clients au fil des ans fermer et c’est tout. Et bien sûr, cela a un impact négatif sur toute notre société parce que notre marché locatif se rétrécit et se rétrécit.”

Les groupes de propriétaires poussent au changement

Certaines organisations ont travaillé avec le gouvernement provincial pour essayer de faire pression pour des changements.

« Nous entendons certainement des membres… régulièrement nous faire part de leurs frustrations au sujet du temps qu’il faut pour soumettre leur cas au conseil d’administration, et nous continuons à partager cela avec le gouvernement », a déclaré Tony Irwin, président et chef de la direction de la Fédération des Fournisseurs de logements locatifs de l’Ontario, qui préconise des logements locatifs de qualité.

«Nous devons être en mesure de tenir des audiences dans un délai évidemment plus raisonnable», déclare Tony Irwin, président et chef de la direction de la Fédération des fournisseurs de logements locatifs de l’Ontario. (Farrah Merali/CBC)

Irwin a dit qu’il croit que le gouvernement conservateur provincial a fait des progrès en ce qui concerne l’embauche de plus d’arbitres de la CLI et l’allocation de plus de ressources, mais il reste encore beaucoup à faire.

“Nous devons être en mesure de tenir des audiences dans un délai évidemment plus raisonnable”, a déclaré Irwin, ajoutant que c’est important non seulement pour les fournisseurs de logements locatifs, mais aussi pour les locataires.

Un groupe qui représente les petits propriétaires dit qu’il rencontre les députés locaux vendredi pour discuter de l’arriéré et d’autres problèmes avec la CLI.

“” L’une des choses dont nous allons parler est de savoir comment mettre fin aux locataires professionnels et comment … arrêter l’utilisation de documents frauduleux “, a déclaré Varun Sriskanda, membre du conseil d’administration de Small Ownership Landlords of Ontario.

Le conseil d’administration a fait face à des “défis importants”

Dans un communiqué, Tribunaux Ontario a déclaré que la Commission de la location immobilière a rencontré des « défis importants » qui ont eu un impact sur sa charge de travail – y compris le moratoire de cinq mois sur les audiences d’expulsion en 2020.

Il indique que depuis lors, le conseil a fait de “grands progrès” pour améliorer ses normes de service, notamment en ajoutant plus de personnel.

En avril, la province a annoncé qu’elle dépensait plus de 19 millions de dollars sur trois ans pour aider à réduire les arriérés au conseil et à accélérer les décisions.

Au 30 septembre 2022, le conseil a déclaré qu’il comptait 36 ​​arbitres à temps plein et 47 à temps partiel.

“La CLI reconnaît que les délais de traitement actuels sont plus longs que nous ne le souhaitons, et nous comprenons l’impact que les retards ont sur ceux qui accèdent à nos services”, indique son communiqué. “Nous travaillons activement à améliorer nos normes de service et à moderniser nos opérations afin de fournir un service plus rapide et efficace à nos utilisateurs.”

CBC News a contacté la locataire de Roshankar, Shasteven Reid, pour un commentaire, mais elle n’a pas répondu directement aux allégations et a déclaré qu’elle se sentait harcelée par les médias.

Roshankar, à droite, est montrée avec la journaliste de la CBC Farrah Merali alors qu’elle parcourt les documents qui ont été fournis dans le cadre de la demande de sa locataire pour louer un logement dans sa maison de Mississauga. (Radio-Canada)

Quant à Roshankar, elle a dit que la marge de crédit qu’elle utilise pour payer son hypothèque sera épuisée et qu’elle ne sait pas quoi faire.

“Je suis seule à subvenir aux besoins de ma famille. J’ai une fille qui dépend de moi. J’ai une mère qui dépend de moi”, a-t-elle déclaré.

“Combien de temps puis-je encore m’endetter ?”