Le retard du gouvernement dans la préparation de la Grande-Bretagne à la transition vers le Brexit risque «le pire début possible» pour la nouvelle année pour les entreprises et les citoyens britanniques, a averti un rapport de la Chambre des communes.

À seulement sept jours ouvrables avant que le Royaume-Uni quitte le marché unique et l’union douanière de l’UE, il existe des «préoccupations importantes» quant à la façon dont les dispositions frontalières fonctionneront, a déclaré le rapport d’un comité multipartite de députés.

Sans aucune certitude quant à savoir si le Royaume-Uni conclura un accord de libre-échange avec Bruxelles dans les derniers jours de 2020, la commission des relations futures avec l’UE a mis en garde contre des perturbations du trafic dans les ports, une bureaucratie accrue et des coûts supplémentaires pour les entreprises.

Et il a déclaré qu’il était «essentiel» que le gouvernement agisse rapidement et fermement avec des plans d’urgence pour résoudre les problèmes susceptibles d’émerger dès que la transition vers les nouveaux arrangements aura lieu à 23 heures le 31 décembre.

Le rapport indique que les décisions clés sur les opérations aux frontières ont été prises «très tard», y compris l’annonce de subventions au titre du Fonds d’infrastructure portuaire – qui a permis à Douvres d’attribuer cette semaine 33000 £ pour de nouvelles installations douanières alors qu’il avait demandé 33 millions de £ – et le choix emplacement pour les parcs de camions pour faire face aux retards attendus des camions au deuxième port le plus fréquenté du Royaume-Uni, Holyhead.

Et il a déclaré que de nouveaux systèmes informatiques HM Revenue and Customs étaient en cours de déploiement « avec très peu de temps restant », ce qui signifie que toutes les entreprises et tous les commerçants ne seront pas en mesure de mettre à jour les systèmes ou de former le personnel à temps.

Le comité a entendu des témoignages selon lesquels les quelque 50 000 agents des douanes du secteur privé nécessaires pour faire face à la bureaucratie supplémentaire causée par le Brexit ne seront pas entièrement recrutés et formés d’ici la fin de l’année.

Son rapport prévient: «En dehors du marché unique et de l’union douanière, les entreprises et les commerçants dépendront des intermédiaires en douane pour les aider à bien remplir leurs papiers. Il sera impossible de se conformer aux exigences relatives à la santé des végétaux et des animaux et à la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux sans les vétérinaires et autres professionnels nécessaires pour effectuer les contrôles et certifier les marchandises.

«Nous sommes très préoccupés par le fait que tout retard qui survient parce que nous n’avons pas les bonnes personnes au bon endroit au bon moment rendra plus difficile pour les entreprises britanniques de commercer avec nos voisins européens.»

Les résultats de la campagne du gouvernement pour exhorter les entreprises à se préparer aux changements à venir étaient «au mieux inégaux», avertit le rapport.

Pendant ce temps, le Royaume-Uni est sur le point de perdre l’accès aux bases de données des services répressifs de l’UE comme le système d’information Schengen II, et les systèmes de secours qui prendront leur place seront probablement «plus lents et plus encombrants», tandis qu’un remplacement du mandat d’arrêt européen est il est peu probable que ce soit prêt d’ici le 1er janvier, selon le rapport.

La présidente du comité, Hilary Benn, a déclaré: «À seulement sept jours ouvrables avant la fin de la période de transition, des préoccupations importantes demeurent.

«Le gouvernement ne peut toujours pas fournir aux entreprises, aux commerçants et aux citoyens la certitude de ce qui se passera dans tous les domaines touchés par les négociations, mais à mesure que nous abandonnerons les règles du marché unique et de l’union douanière, les entreprises qui exportent vers l’UE seront ruban adhésif, formulaires inconnus et frais supplémentaires à partir du 1er janvier quoi qu’il arrive.

«Certains progrès ont été réalisés. Nous saluons l’accord sur la mise en œuvre du protocole de l’Irlande du Nord, par exemple.

«Mais nous sommes préoccupés par les conséquences du fait que les camions ne disposent pas des bons papiers, des perturbations du trafic autour des ports et de la sécurité du Royaume-Uni affectée par la perte d’accès aux bases de données des forces de l’ordre de l’UE.

«Il est également décevant qu’un accord sur le protocole de l’Irlande du Nord n’ait pas pu être conclu avant et que certaines questions aient été reportées.

«À ce stade tardif, le gouvernement doit être prêt à mettre en œuvre des plans d’urgence, le cas échéant, pour atténuer les effets de toute perturbation. Ne pas le faire signifierait le pire début d’année possible pour de nombreuses personnes et entreprises qui vivent déjà les moments les plus difficiles. »

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Nous sommes heureux que la commission ait salué notre approche pragmatique et flexible des contrôles aux frontières par étapes, ainsi que notre modèle opérationnel frontalier détaillé et notre accord historique sur le protocole d’Irlande du Nord, qui assure la stabilité et la sécurité de l’Irlande du Nord. .

«Le gouvernement investit également 705 millions de livres sterling dans les emplois, la technologie et les infrastructures à la frontière et fournit 84 millions de livres sterling en subventions pour stimuler le secteur des intermédiaires douaniers.