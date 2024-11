Des résumés d’avis générés par l’IA arrivent sur l’App Store

Les utilisateurs pourraient bientôt voir des résumés d’avis d’utilisateurs générés par l’IA sur l’App Store d’Apple.

Selon un rapport de 9à5Macun article non répertorié sur l’App Store décrit comment un nouvel outil créera des résumés des avis qui figurent sur les pages de produits, ainsi que des captures d’écran et des descriptions d’applications. Initialement lancée dans certains pays et régions, la fonctionnalité sera disponible pour les applications qui dépassent un certain seuil de nombre d’avis. Une fois sur une page, le résumé sera mis à jour à chaque nouvel avis. Apple a également déclaré dans l’article que les développeurs d’applications pourront signaler s’ils estiment que le résumé est inexact.

Il sera intéressant de voir comment ces résumés se dérouleront. D’une part, cela semble être une évolution naturelle des avis, surtout compte tenu de la nature des services en direct de nombreuses applications populaires. Cependant, quiconque a passé du temps sur l’App Store sait que les avis n’ont pas toujours de sens. Souvent, ce ne sont même pas des phrases complètes. Reste à savoir si l’IA d’Apple est capable d’extraire les informations nécessaires et de les transformer en un résumé cohérent.

Il ne s’agit que de la dernière fonctionnalité d’IA incluse par Apple dans ses produits. La société a récemment lancé des résumés de texte et de notification sur iOS, et davantage d’utilisateurs ont été ajoutés à la version bêta d’Apple Intelligence pour tester Genmoji.

Trouvez-vous les résumés des avis sur les applications utiles ? Ou cela mènera-t-il simplement à davantage de bombardements de critiques ?

Source: 9à5Mac Via: MacRumeurs