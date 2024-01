Des résultats de ventes mitigés chez ART SG mettent en évidence les défis du marché de l’art asiatique – ARTnews.com

Photo de Karen K. Ho/ARTnews

Note de l’éditeur: Cette histoire a été initialement publiée dans On Balance, l’ARTnews newsletter sur le marché de l’art et au-delà. Inscrivez-vous ici pour le recevoir tous les mercredis.

Le retour d’ART SG la semaine dernière au Marina Bay Sands Resort and Convention Center de Singapour, avec une liste d’exposants 30 pour cent plus petite et l’absence de plusieurs noms de premier ordre, a suscité l’inquiétude de nombreux marchands d’art quant à la viabilité de l’Asie du Sud-Est en tant que marché majeur. marché de l’art.

Cependant, plusieurs galeries ont vendu des œuvres dès le premier jour et les salles d’exposition ont été remplies tout au long du week-end. Participants notables inclus ARTactualités Top 200 collectionneurs Harayanto Adikoesoemo et Alexander Tedja ; les collectionneurs locaux Jackie Feng, Andrew Xue, Kim et Lito Camacho, ainsi qu’Albert Lim et Linda Neo ; les collectionneurs régionaux Iwan Kurniawan Lukminto d’Indonésie, Leo Shih de Taiwan et Evan Chow de Hong Kong ; et l’architecte thaïlandais Kulapat Yantrasast. Parmi les représentants institutionnels présents à la foire figuraient Kit Bencharongkul du MOCA Bangkok, Li Fan, fondateur du Whale Art Museum, Pi Li de Tai Kwun Contemporary, Judith Greer, directrice des programmes internationaux de la Sharjah Art Foundation, Zoé Whitley, directrice de la Chisenhale Gallery, et Sook-Kyung Lee, directrice du Whitworth. galerie et commissaire de la Biennale de Gwangju de l’année dernière et du Pavillon japonais de la Biennale de Venise de cette année.

Malgré la forte fréquentation, plusieurs galeries ont rapporté des résultats décevants, signe que Singapour est encore loin de devenir une destination à sept chiffres sur le marché de l’art comme Hong Kong.

ARTactualités s’est entretenu avec plus d’une douzaine de marchands d’art du monde entier sur leur expérience lors de la deuxième édition de la foire.

(Toutes les ventes sont en USD, sauf indication contraire. Les informations sur les ventes sont fournies volontairement par les galeries mais n’incluent pas la confirmation des transactions, les remises ou autres frais.)

Celui de Ian Davenport Lac No.1 (Marée) (2023) était l’une des quatre grandes installations spécifiques au site du salon de cette année. Photo de Karen K. Ho/ARTnews.

La galerie londonienne Waddington Custot est revenue à la foire avec plusieurs des plus grandes œuvres exposées, notamment une nouvelle installation mur au sol de l’artiste Ian Davenport, nominé pour le Turner Prize, qui mesurait près de 20 pieds de large et 770 livres et 13 pieds de haut. sculpture de Jean Dubuffet.

“Singapour nous a semblé être un deuxième centre logique en Asie car c’est une base de collectionneurs différente”, a déclaré le directeur principal Jacob Twyford. ARTactualitésdésignant Hong Kong comme le premier centre de la galerie dans la région.

L’année dernière, à ART SG, Waddington Custot a vendu une grande sculpture, plusieurs autres œuvres et l’installation mur-sol de Davenport. Magenta profond en miroir, maintenant exposé à l’hôtel Mondrian Singapour Duxton. La galerie londonienne entretient également une relation de près de trois décennies avec l’organisateur d’ART SG Magnus Renfrew, dont le premier emploi a été de travailler pour Twyford.

“Ce n’est pas encore une foire où nous espérons faire beaucoup d’affaires, mais il y a des collectionneurs sérieux à Singapour et en Asie du Sud-Est plus large”, a déclaré Twyford, tout en reconnaissant qu’il existe “un nombre assez restreint de collectionneurs sérieux” intéressés à acquérir. fonctionne comme la sculpture massive de Dubuffet.

De solides résultats ont été obtenus grâce aux œuvres d’artistes coréens et japonais exposées dans plusieurs galeries d’Asie du Sud-Est. Mais les œuvres d’artistes occidentaux continuent de récolter certaines des sommes les plus élevées parmi les collectionneurs, bien qu’elles ne représentent qu’une petite fraction de l’art exposé.

Thaddaeus Ropac a notamment rapporté que le deuxième jour de la foire, le tableau d’Anselm Kiefer Wer jetzt kein Haus hat, mais sich keines mehr vendu pour un peu moins de 1,2 million de dollars (1,1 million d’euros) et que celui de Lee Bul Percy CVII vendu 190 000 $. Pendant ce temps, lors de la journée VIP, un panneau d’huile de Jules de Balincourt a été adjugé 125 000 $ et un Alex Katz s’est vendu 110 000 $. Au moins une autre galerie de premier ordre présente sur plusieurs continents a enregistré de fortes ventes : White Cube a déclaré avoir vendu environ 2 millions de dollars d’œuvres d’art pendant la foire.

Cette œuvre d’Anselm Kiefer figurait parmi les ventes les plus élevées enregistrées lors de la deuxième édition d’ART SG. ©Anselm Kiefer. Photo de Charles Duprat, gracieuseté de Thaddaeus Ropac.

Wendy Xu, directrice générale de White Cube pour l’Asie, a déclaré que l’ambiance de cette année était différente de l’atmosphère festive et plus internationale « post-Covid » de l’édition inaugurale. Cette année, a-t-elle déclaré, elle a remarqué que davantage de résidents locaux s’arrêtaient lors de la journée VIP, même si, étant donné la composition de Singapour, ils avaient tendance à être des transplantés de pays comme Hong Kong, l’Indonésie, la Chine, le Japon et la Corée du Sud.

Lehmann Maupin a vendu une œuvre de David Salle pour 250 000 $ à « une importante collection familiale basée à Singapour », deux œuvres de Lee Bul pour des prix compris entre 200 000 $ et 300 000 $ », et celle de Mandy El-Sayegh. Peinture en pièce (Ariel) « de l’ordre de 80 000 à 100 000 $ à un éminent collectionneur basé à Shanghai », ainsi que deux œuvres comprises entre 50 000 et 70 000 $.

La galerie Sundaram Tagore (qui possède des sites à New York, Singapour et Londres) a vendu trois œuvres de Hiroshi Senju entre 240 000 et 410 000 dollars, ainsi que plusieurs autres œuvres entre 35 000 et 60 000 dollars. La réalisatrice Melanie Taylor a déclaré ARTactualités que les ventes étaient bonnes et que Jane Lee Rien n’est #8une peinture acrylique mixte, vendue pour 76 000 $ à un collectionneur indonésien qui projette de créer un musée privé à Singapour.

Celui de Gordon Cheung Maison installation réalisée à partir de journaux financiers et de cadres en bambou, présentée par Richard Koh Fine Arts. Photo de Karen K. Ho/ARTnews

Richard Koh, qui dirige une galerie éponyme à Singapour, Kuala Lumpur et Bangkok, a déclaré ARTactualités Le deuxième jour de la foire, son équipe avait presque tout vendu sauf une œuvre, des pièces d’artistes sud-asiatiques comme Natee Itarit, Justin Lim et Ruben Pang ayant trouvé acheteur pour des prix compris entre 20 000 et 180 000 dollars. “Les gens se renseignent, prennent des notes, comprennent quelles sont les œuvres et ce qu’ils aiment”, a déclaré Koh. ARTactualités.

Le premier jour, la Johyun Gallery de Busan a vendu quatre œuvres de Lee Bae : deux œuvres au fusain sur papier pour 50 000 $ chacune et deux œuvres au fusain sur toile pour 120 000 $ et 180 000 $. Pour la deuxième édition de la foire, le directeur de la galerie Min-Young Joo a déclaré ARTactualités elle a apporté davantage d’œuvres de petite taille des mêmes artistes coréens que l’année dernière, afin de générer un volume global de ventes plus élevé. Elle a ajouté que, comparé à d’autres collectionneurs axés sur l’investissement qu’elle a rencontrés à Hong Kong ou à Séoul, les acheteurs d’ART SG semblaient concentrés sur l’acquisition de pièces d’artistes émergents coréens qu’ils souhaitaient soutenir. L’intérêt pour les peintures figuratives de Kang Kang Hoon était si grand qu’il générait une liste d’attente.

La galerie de Tokyo A Lighthouse Called Kanata a présenté un travail plus grand et plus ambitieux dans un stand d’environ 320 pieds carrés plus grand que l’année dernière. L’espace supplémentaire a porté ses fruits, avec une augmentation de 30 pour cent des ventes de 15 peintures et sculptures abstraites, réalisées par des artistes comme Chiko Takei et Masaaki Yonemoto, pour un prix compris entre 20 000 et 150 000 dollars.

Le fondateur de la galerie, Wahei Aoyama, a déclaré que les résultats étaient une « très agréable surprise », comparables à ceux du West Bund ou de la TEFAF Maastricht. Les œuvres sont toutes allées à des collectionneurs privés d’Australie, des Philippines, d’Indonésie, de Malaisie, de Singapour et de Chine.

« Je pense que Singapour constitue une nouvelle frontière », a-t-il déclaré. ARTactualitéscitant la migration continue de résidents de Chine et de Hong Kong.

Les œuvres de Lee Bae se sont rapidement vendues dès le premier jour de la foire. Photo de Karen K. Ho/ARTnews

Albertz Benda, qui possède des sites à New York et Los Angeles, est revenu à la foire avec une exposition personnelle de grandes peintures psychédéliques de l’artiste australien Del Kathryn Barton. La directrice associée de la galerie, Kate Moger, a déclaré que c’était « une décision facile » après avoir présenté le travail de Barton à d’autres foires et après une relation professionnelle qui s’étend sur près d’une décennie.

En plus de « beaucoup d’intérêt », les sept œuvres de Barton, dont le prix variait entre 30 000 et 200 000 dollars, ont été achetées par un collectionneur basé à Shanghai avec l’intention de les exposer comme une seule installation pour un futur musée privé.

Rissim Contemporary a considéré ART SG comme une opportunité d’atteindre des collectionneurs et des institutions auxquels il n’aurait pas accès autrement. La jeune galerie de Malaisie présentait de grandes œuvres saisissantes de deux artistes autochtones : les peintures abstraites à l’encre de Chine de Paul Nickson Atia et les collages saisissants de techniques mixtes de Saiful Razman.

Six des plus grandes œuvres ont été vendues en premier, dont une à un musée privé de Kuala Lumpur, ainsi que deux œuvres plus petites. “Nous ne nous attendions pas à cela”, a déclaré Suleyman Azhari, partenaire de la galerie. ARTactualités.

Les œuvres coûtaient entre 4 000 et 10 000 dollars, mais Azhari a déclaré que le niveau de demande à Singapour signifie que la galerie devra réfléchir à la manière d’augmenter soigneusement les tarifs pour les futures foires. « Nous devons encore protéger notre base de collectionneurs locaux en Malaisie, et leurs prix ne sont pas les mêmes qu’au niveau international », a-t-il déclaré.

Paul Nickson Atia utilise sa formation en architecture pour ses grandes peintures abstraites à l’encre. Photo de Karen K. Ho/ARTnews

Retro Africa a participé à la foire afin de mieux faire connaître les œuvres d’Afrique centrale et d’Afrique du Sud. La galeriste Dolly Kola-Balogun, qui n’a même pas 30 ans, a vendu le premier jour deux grandes peintures figuratives à l’huile de l’artiste nigérian Ken Nwadiogbu, basée à Londres, toutes deux pour environ 21 000 $ chacune.

Malgré tous ces résultats, plusieurs galeries ont dit ARTactualités ils avaient peu ou pas…