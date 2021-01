Une source gouvernementale a déclaré que permettre à deux personnes de ménages différents de se rencontrer pour faire de l’exercice, comme une promenade, était «utilisé comme excuse pour que les gens vont prendre un café dans le parc avec leurs amis», ajoutant: «Il se peut que nous resserrions sur des choses comme ça.

Il est également entendu que Downing Street se prépare à se lancer dans une campagne pour forcer les entreprises et les lieux de travail à améliorer leurs mesures de sécurité conformes aux coronavirus.

Un accent particulier sera mis sur les supermarchés, suite aux inquiétudes que certains magasins ont assoupli les règles et mettent leurs clients en danger.

On leur rappellera qu’ils devraient mettre en œuvre des systèmes à sens unique et que les clients devraient être obligés de porter des masques et de respecter les règles de distanciation sociale, comme on s’y attend.

L’élargissement des règles sur les masques faciaux, qui pourraient les voir devenir obligatoires dans certains environnements extérieurs tels que les files d’attente dans les supermarchés, et à l’intérieur des lieux de travail pour ceux qui sont encore présents, est également discuté dans les cercles gouvernementaux.

Une source de Downing Street a insisté sur le fait que l’accent était mis sur l’application du régime actuel, et «s’assurer que les gens n’utilisent pas leur propre créativité pour interpréter les règles comme ils le souhaitent».

Ils ont dit que certaines personnes utilisaient leur «imagination» pour appliquer les règles sur l’exercice d’une manière qui leur permettait de socialiser, ajoutant: «Cette règle est là pour l’exercice, pour la santé mentale des gens, en particulier pour les personnes âgées qui ne le seront pas. aller courir pour voir quelqu’un.

Cela s’est produit lorsque 563 décès supplémentaires ont été enregistrés dimanche et 54 940 nouveaux cas. Une nouvelle modélisation suggère qu’une personne sur cinq en Angleterre a maintenant eu la maladie, ce qui démontre la propagation effrénée du virus dans toute la communauté.

Les ministres considèrent l’augmentation des amendes pour les contrevenants aux règles comme une autre option qui leur est offerte pour renforcer la conformité, selon The Telegraph.

Leur volonté d’augmenter les sanctions a été démontrée la semaine dernière lorsque le Royaume-Uni a augmenté l’amende pour les passagers entrants qui ne remplissent pas leur formulaire de localisation de passagers de 200 £ à 500 £.

De nouvelles directives ont également été émises aux chefs de police pour leur ordonner une amende de 200 £ aux personnes qui enfreignent les règles si elles refusent de rentrer chez elles dès la première demande.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a averti dimanche que si la «grande majorité» des gens respectent les règles, même des transgressions mineures sont dangereuses.

«Chaque flex peut être fatal», dit-il.

Il a refusé d’exclure des règles plus strictes lorsqu’on lui a demandé si les crèches pouvaient fermer, les bulles de soutien être abolies, les masques faciaux deviennent obligatoires à l’extérieur, les couvre-feux être introduits et l’exercice limité à une heure par jour.

« Je ne veux pas spéculer, car le message le plus important n’est pas de savoir si le gouvernement renforcera davantage les règles, le plus important est que les gens restent chez eux et suivent les règles que nous avons », a-t-il déclaré à BBC One. Spectacle d’Andrew Marr.

Des rapports ont émergé ce week-end selon lesquels les restrictions devaient rester en place au moins jusqu’au 23 mars, anniversaire du début du premier verrouillage, avec une nouvelle ouverture de l’économie prévue pour le jour férié de mai. Des sources de Downing Street ont déclaré qu’il était trop tôt pour discuter des dates d’allégement des restrictions.

Le gouvernement devrait intensifier sa campagne de sensibilisation sur la pression actuelle sur le NHS et réaffirmer au public que la situation est pire maintenant que lors du premier pic du printemps dernier.

Le professeur Chris Whitty, médecin-chef de l’Angleterre, doit organiser une tournée de presse lundi. Les deux réunions ministérielles de dimanche ont porté sur la capacité du NHS et la montée en flèche des taux d’hospitalisation, ainsi que sur la conformité et l’application du verrouillage.