Des restrictions plus strictes concernant Covid-19 devraient être dévoilées mercredi, y compris éventuellement un nouveau « niveau 5 » dans les zones les plus touchées de Londres et du sud.

Boris Johnson entendra les conseils de ses experts médicaux et scientifiques lors d’une réunion critique ce soir, avant de décider de ce que serait la troisième répression dans un peu plus d’une semaine.

Plus de régions d’Angleterre – dans les Midlands et le nord – semblent certains d’être déplacées vers le niveau 4, avec une instruction de rester à la maison et une limite de rencontrer une seule autre personne à l’extérieur.

Mais l’alarme croissante face à la propagation rapide de la nouvelle variante Covid, plus contagieuse, a mis les ministres sous pression pour qu’ils introduisent des bordures encore plus dures dans la capitale et dans d’autres régions du sud.

On pense qu’ils pourraient inclure l’interdiction aux gens de quitter leur domicile pour des raisons non essentielles – correspondant aux restrictions lors du déclenchement de la pandémie, en mars – bien qu’il soit peu probable qu’ils soient officiellement appelés de niveau 5.

Une bataille ministérielle fait toujours rage pour savoir s’il faut garder certaines écoles fermées en janvier, afin de freiner la transmission, sans qu’aucune décision ne soit attendue aujourd’hui.

Le Premier ministre a échoué à plusieurs reprises à exclure un troisième verrouillage national – ce qu’Andrew Hayward, du Groupe consultatif sur les menaces de virus respiratoires nouveaux et émergents (Nervtag) du gouvernement, a suggéré pourrait être nécessaire.

«Nous entrons dans une nouvelle phase dangereuse de la pandémie et nous allons avoir besoin d’une action nationale décisive et précoce pour éviter une catastrophe en janvier et février», a déclaré le professeur Hayward.

«Une augmentation de 50% de la transmissibilité signifie que les niveaux de restrictions précédents qui fonctionnaient auparavant ne fonctionneront pas maintenant et que les restrictions de niveau 4 seront donc probablement nécessaires ou même plus élevées.»

L’indépendant comprend que le Premier ministre organisera une réunion du comité Covid qui décidera du niveau dans chaque zone, à Downing Street mardi soir.

Matt Hancock, le secrétaire à la Santé, annoncera ensuite les décisions aux députés aux Communes, immédiatement après que l’accord commercial sur le Brexit devrait être approuvé à une énorme majorité.

Mardi, le porte-parole du Premier ministre n’a pas nié que certains des hôpitaux Nightingale ne sont pas utilisés en raison de la pénurie de personnel infirmier – malgré plus de patients Covid dans les services que le pic précédent en avril.

Interrogé sur un rapport selon lequel le London Nightingale est en train d’être dépouillé de ses lits, il a simplement répondu que «je ne croyais pas qu’aucun d’entre eux ait été démantelé».

Et il a repoussé la pression pour que les enseignants soient vaccinés tôt, affirmant qu’il n’y aurait pas de changement pour les exclure des groupes prioritaires.

Concernant le moment de la réouverture des écoles, le porte-parole a déclaré: «Nous prévoyons toujours une ouverture échelonnée des écoles et nous travaillons pour garantir que les tests sont en place.