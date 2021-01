Des restrictions de voyage plus strictes pour les vacanciers britanniques se profilent, dit Matt Hancock, avertissant que «nous ne pouvons pas risquer les progrès que nous avons réalisés».

«La nouvelle variante qui m’inquiète vraiment est celle qui existe mais qui n’a pas été repérée», a déclaré M. Hancock – alors que les experts examinent si les souches d’Afrique du Sud et du Brésil sont résistantes aux vaccins.

Il a également minimisé tout espoir d’un assouplissement rapide du verrouillage, avertissant que le pays est «long, long, long» pour réduire suffisamment les infections et les hospitalisations.

Et il n’a pas contesté que les écoles pourraient rester fermées au moins jusqu’à Pâques, en disant: «Si nous savions avec certitude, nous le ferions savoir à tout le monde.»

Le combat semble être terminé pour savoir si tout le monde doit le faire – ou seulement les passagers de pays à haut risque, de nombreux députés conservateurs mettant en garde contre un autre «coup dévastateur» pour les industries de l’aviation et du voyage.

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

Patrick Vallance, le conseiller scientifique en chef, est connu pour être favorable, après avoir admis que garder les frontières lorsque la pandémie a frappé en mars dernier était son plus grand regret de l’année écoulée.

Interrogé sur «une interdiction générale de l’entrée de personnes dans ce pays», M. Hancock a répondu: «Nous ne pouvons pas risquer les progrès que nous avons réalisés. Et la discussion sur les frontières a changé pour deux raisons.

Il a souligné le succès du programme de vaccination – avec les trois quarts des plus de 80 ans ayant reçu une première dose – qui constituait «un progrès absolument brillant».

Et il a déclaré: «En même temps, il existe de nouvelles variantes, en particulier en Afrique du Sud et au Brésil, où nous sommes particulièrement préoccupés par le fait qu’ils pourraient avoir une réponse plus faible au vaccin.