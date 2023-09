Des restes humains vus dans la bouche d’un alligator de Floride : NPR

basculer la légende Alan Diaz/AP

Un grand alligator a été tué par les autorités après avoir été aperçu avec des restes humains dans la bouche dans la région de Tampa Bay, en Floride.

Jamarcus Bullard a déclaré avoir été témoin de la scène horrible dans un canal de Largo, une ville non constituée en société, avant de signaler l’observation aux autorités vendredi, local. la station WFLA a signalé.

Lorsque la scène est devenue horrible, Bullard a enregistré sur son téléphone.

« J’ai jeté une pierre sur l’alligator juste pour voir si c’était vraiment un alligator et comme s’il tirait le corps, comme s’il tenait la partie inférieure du torse, et je l’ai tiré sous l’eau », a déclaré Bullard à la chaîne de télévision. .

L’alligator mâle de 13 pieds 8,5 pouces a été « tué sans cruauté » et retiré de l’eau, avec l’aide de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, a déclaré le bureau du shérif du comté de Pinellas dans un communiqué. communiqué de presse.

Le bureau du shérif a identifié la personne décédée comme étant Sabrina Peckham, 41 ans.

Les modalités et la cause du décès sont en suspens et l’enquête est en cours, ont indiqué samedi les responsables dans un communiqué.

On ne sait pas encore si l’alligator a tué Peckham. Mais les récentes attaques très médiatisées d’alligators contre des humains ont mis certains Floridiens sur les nerfs. En février, un alligator tué une femme de 85 ans à Fort Pierce alors qu’elle tentait de sauver son chien. Deux semaines plus tard, un homme a survécu à une morsure après avoir ouvert sa porte d’entrée à un alligator.

Pourtant, il est extrêmement rare que des alligators attaquent des humains sans y être provoqués, a déclaré Frank Mazzotti, professeur d’écologie de la faune à l’Université de Floride, à NPR plus tôt cette année.

« Quand vous allez au bord de l’eau, vous courez bien plus de risques de vous noyer que d’être mordu par un alligator », a déclaré Mazzotti.