Des restes humains sont retrouvés à Lake Mead’s Swim Beach pour la troisième fois au milieu d’une baisse spectaculaire des niveaux d’eau

D’autres restes de squelettes humains ont été découverts dans la région de Swim Beach de Lake Mead lundi soir, ont déclaré des responsables, marquant la troisième fois que les autorités ont signalé avoir trouvé des restes sur la plage au milieu du rivage en recul rapide du lac.

Jusqu’à présent cette année, les autorités ont récupéré cinq fois des restes humains au lac, dont trois à Swim Beach. On ne sait pas si les trois découvertes à Swim Beach proviennent toutes d’une seule personne ou d’individus distincts. Le coroner du comté de Clark a travaillé pour déterminer si les deux premières découvertes de Swim Beach, qui étaient toutes deux des restes partiels, proviennent de la même personne, a déclaré un porte-parole du comté à CNN.

Les gardes du National Park Service ont répondu à Swim Beach vers 20 heures lundi soir et ont travaillé avec l’équipe de plongée du département de la police métropolitaine de Las Vegas pour définir un périmètre pour récupérer les restes, a déclaré le service du parc dans un communiqué de presse. Le coroner du comté de Clark a également été contacté.

CNN a contacté les responsables du comté de Clark pour plus d’informations et n’a pas eu de réponse.

En plus de ceux trouvés à Swim Beach, deux autres ensembles de restes ont été découverts au lac depuis mai, dont un corps qui fait l’objet d’une enquête en tant qu’affaire d’homicide après avoir été retrouvé dans un baril corrodé avec une blessure par balle, ont déclaré des responsables.

La victime d’homicide, dont les restes ont été retrouvés le 1er mai, est probablement décédée entre le milieu des années 70 et le début des années 80, selon la police et la coroner du comté de Clark, Melanie Rouse. Les vêtements et les chaussures de la victime ont aidé les enquêteurs à déterminer l’heure approximative du décès, car certains vêtements étaient si bien conservés que les étiquettes étaient encore visibles, a indiqué la police.

Une semaine seulement après la découverte des restes de la victime de l’homicide, un deuxième ensemble a été découvert dans la baie de Calville du lac, a indiqué le parc. Rouse a déterminé de manière préliminaire que ces restes appartiennent à un homme dont l’âge est estimé entre 23 et 38 ans, a-t-elle déclaré précédemment à CNN. Sa cause et les circonstances de sa mort sont indéterminées, a-t-elle déclaré.

Le bureau du coroner tente d’extraire l’ADN des deux premiers ensembles de restes dans le but d’identifier à qui ils appartiennent, a déclaré Rouse.

Le troisième ensemble de restes partiels a été trouvé à Swim Beach le 25 juillet, suivi d’autres restes partiels trouvés dans la même zone le 6 août. On ne sait pas si la troisième découverte de restes lundi est liée aux deux ensembles partiels précédents.

Les restes ont commencé à être découverts alors que le rivage du lac Mead recule de façon spectaculaire en raison d’une méga-sécheresse prolongée dans l’Ouest. La sécheresse extrême a fait chuter les niveaux d’eau du lac Mead – le plus grand réservoir d’eau du pays – à seulement 27% de sa pleine capacité, menaçant l’approvisionnement en eau essentiel pour des millions de personnes dans la région.

Au fur et à mesure que le niveau de l’eau baisse, d’autres visiteurs ont pu voir d’autres choses précédemment submergées dans le lac, notamment un navire coulé datant de la Seconde Guerre mondiale et la vanne d’admission d’origine du réservoir de 1971.