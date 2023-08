Des restes humains retrouvés près d’un chemin de ville en bord de mer par un promeneur alors que la police lance une enquête pour meurtre

La POLICE a ouvert une enquête pour meurtre après la découverte de restes humains sur un chemin à flanc de falaise à Bournemouth.

Les restes « partiels » ont été retrouvés samedi par un membre du public près du Manor Steps Zig Zag, près de Boscombe Overcliff Drive dans le Dorset.

La police a encerclé Manor Steps Zig Zag, près de Boscombe Overcliff Drive dans le Dorset Crédit : BNPS

La police du Dorset lance un appel à informations sur les circonstances du décès qu’elle considère comme suspecte.

Un porte-parole de la force a déclaré : « Les détectives ont ouvert une enquête pour meurtre suite à la découverte de restes humains partiels à Boscombe.

« La police du Dorset a reçu un rapport à 13 h 10 le samedi 26 août 2023 suite à la découverte par un membre du public de restes humains partiels présumés dans la zone de Manor Steps Zig Zag, près de Boscombe Overcliff Drive.

« Des policiers sont intervenus et un cordon a été mis en place pendant que les enquêtes étaient menées. Une enquête a ensuite été ouverte par l’équipe d’enquête sur les crimes majeurs (MCIT). »

L’inspecteur-détective Neil Third a déclaré : « Nous traitons cela comme une enquête pour meurtre et nos enquêtes se poursuivent pour établir l’identité des défunts et les circonstances de leur décès.

« J’appelle toute personne ayant des informations à ce sujet, ou ayant été témoin d’une activité suspecte autour de Manor Steps Zig Zag à Boscombe ces derniers jours, à bien vouloir en informer la police.

« Un cordon reste en place sur les lieux pendant que des enquêtes plus approfondies sont menées et je tiens à remercier les membres du public pour leur patience et leur compréhension pendant que ce cordon est en place.

« Il y aura toujours une présence policière accrue dans les environs et les policiers pourront être contactés par les membres du public pour toute information ou préoccupation. »