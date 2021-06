Des restes humains retrouvés par des flics enquêtant sur la disparition d’une femme disparue, 20 ans

Des restes HUMAINS ont été retrouvés par la police en train d’enquêter sur le « meurtre » d’une femme de 20 ans portée disparue.

Le corps serait celui de la ressortissante hongroise Agnes Akom, qui a été vue vivante pour la dernière fois dans la région de Cricklewood, au nord-ouest de Londres, le dimanche 9 mai.

Des restes humains ont été retrouvés après la disparition d’Agnès Akom le mois dernier Crédit : Entreprise

Un homme a déjà été accusé de son meurtre

Scotland Yard a déclaré que des restes humains avaient été retrouvés hier par des agents en train de fouiller le parc de loisirs de Neasden dans le cadre de la disparition d’Agnes.

Sa famille a été informée et est soutenue par des agents spécialement formés.

Elle a quitté son domicile dans le nord-ouest de Londres le dimanche 9 mai et a été vue pour la dernière fois à Cricklewood Broadway, et les flics ont été alertés de sa disparition deux jours plus tard.

L’inspecteur-détective en chef Neil John, du Met’s Specialist Crime North, a déclaré: « La découverte de restes humains par mes collègues qui fouillent la région est à la fois choquante et profondément troublante pour toutes les personnes concernées, en particulier pour la famille d’Agnes qui continue d’être soutenue par des officiers spécialisés. .

« Je m’attends à ce que mon équipe et mes collègues légistes restent au parc de loisirs de Neasden pendant quelques jours alors qu’ils entretiennent les lieux et terminent leurs examens du site. »

Il a ajouté: « Je tiens à remercier la communauté locale pour sa patience alors que nous poursuivons nos enquêtes sur le terrain de loisirs. »

La ressortissante hongroise Agnes – également connue sous le nom de « Dora » – a déménagé au Royaume-Uni il y a trois ans.

Des images CTTV capturées le jour de sa disparition montraient Agnès portant un manteau blanc en fausse fourrure, un jean bleu clair déchiré et des baskets rose clair.

Homme de 63 ans, Neculai Paizan a depuis été arrêté en lien avec sa disparition, mardi 18 mai.

Il est désormais inculpé de meurtre et reste en détention.

Agnes, qui est une internationale hongroise, a été portée disparue le 11 mai Crédit : Entreprise

Elle a été capturée pour la dernière fois sur CCTV deux jours plus tôt vêtue d’un manteau blanc et d’un jean déchiré Crédit : Central News