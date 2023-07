Une valise contenant ce que la police pense être des restes humains a été découverte dans un ranch au Texas.

Selon la police, la sinistre découverte a été faite jeudi matin par des personnes qui nourrissaient des animaux au ranch près de San Antonio, dans le comté de Bexar.

« Ils ont commencé à enquêter et ont trouvé ce qui semble être des restes humains », a déclaré le shérif Javier Salazar lors d’une conférence de presse.

« A ce stade, nous ne savons rien sur le sexe des restes ou depuis combien de temps les restes sont ici », a-t-il ajouté.

Le shérif Salazar a déclaré que les restes étaient « partiels » et que la police « ne sera pas en mesure de déterminer la cause du décès ou l’identification avant un certain temps ».

Cependant, il a dit que son premier « penchant » était « l’homicide ».

« Il est trop tôt pour dire si la personne a été tuée ici ou a été amenée ici dans ce bagage et jetée ici », a-t-il ajouté.

Le shérif Salazar a déclaré que les bagages avaient été laissés à l’air libre et que des brûlures avaient été découvertes dans la région.

Cependant, il a déclaré que la police ne savait pas encore s’il s’agissait d’une tentative de brûler le corps ou s’il s’agissait de personnes brûlant des ordures.

« Il n’y a vraiment pas eu beaucoup d’efforts pour cacher le corps, à part qu’il se trouvait dans une valise », a-t-il ajouté.

Le shérif Salazar a déclaré que les propriétaires du ranch étaient hors de la ville mais qu’ils « coopéraient » à l’enquête.

« À ce stade, je ne serais pas en mesure de dire s’ils sont liés ou non à ce qu’ils ont trouvé, mais ils coopèrent », a-t-il déclaré.