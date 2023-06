Des restes humains retrouvés dans la zone où l’acteur Julian Sands a disparu

Commentez cette histoire Commentaire

Des restes humains ont été retrouvés dans la nature californienne où l’acteur britannique Julian Sands a disparu il y a plus de cinq mois, ont annoncé les autorités. Les équipes d’urgence ont répondu à un appel de randonneurs qui ont trouvé des restes lors d’une randonnée dans la région du mont Baldy dans les montagnes de San Gabriel samedi matin, a déclaré le département du shérif du comté de San Bernardino dans un communiqué. La montagne est à environ 40 miles du centre-ville de Los Angeles. Les restes ont été transférés dans un bureau du coroner et devraient être identifiés dans les prochains jours, selon le communiqué.

Sands, connu pour ses rôles dans des films tels que « A Room With a View », a été porté disparu le 13 janvier après une randonnée dans la région du mont Baldy, ce qui a conduit à une recherche approfondie. Le mauvais temps et le risque d’avalanches ont entravé la chasse précoce de l’homme de 65 ans, les sauveteurs utilisant des hélicoptères et des drones lorsque les conditions sont devenues trop difficiles pour les recherches au sol.

Plus tôt cette semaine, avant que les restes ne soient signalés, la famille de Sands a publié sa première déclaration depuis sa disparition, remerciant les équipes de recherche et les coordinateurs qui « ont travaillé sans relâche pour retrouver Julian », a rapporté l’Associated Press.

« Nous continuons à garder Julian dans nos cœurs avec de brillants souvenirs de lui en tant que merveilleux père, mari, explorateur, amoureux du monde naturel et des arts, et en tant qu’interprète original et collaboratif », a déclaré la famille.

Depuis janvier, les autorités ont effectué huit recherches pour Sands et des volontaires ont passé plus de 500 heures à le rechercher, a déclaré le département du shérif du comté de San Bernardino plus tôt ce mois-ci. Sands est marié et a trois enfants, a rapporté l’AP.

L’acteur britannique Julian Sands identifié comme randonneur disparu en Californie

Le 17 juin, plus de 80 volontaires ont mené une recherche de Sands qui a de nouveau échoué, a déclaré le département du shérif.

Mais même par temps chaud, de grandes parties du mont Baldy restent « inaccessibles en raison des conditions alpines extrêmes », a-t-il déclaré. « Plusieurs zones comprennent des terrains escarpés et des ravins, qui ont encore plus de 10 pieds de glace et de neige. » Le mont Baldy a une altitude maximale de 10 000 pieds.

Après la disparition de Sands, les autorités ont mis en garde les gens contre la randonnée sur le mont Baldy dans des conditions « défavorables et extrêmement dangereuses » dans la région, notamment des vents violents, de la neige et de la glace.

Au moins deux randonneurs sont morts dans des chutes dans ou autour de la région du mont Baldy au cours des quatre semaines précédant le 18 janvier, a déclaré le département du shérif.