Les COPS ont lancé une sonde après la découverte de restes humains dans des bois à côté d’une autoroute principale.

Les os ont été retrouvés près de la sortie 9 de la M6 à Wednesdaybury, dans les West Midlands, lundi soir.

Des officiers médico-légaux parcourent les bois au bord d’une grande autoroute après la découverte de restes humains Crédits: SnapperSK

On pouvait voir des flics grimper par-dessus la barrière de sécurité pour enquêter sur la sombre découverte Crédits: SnapperSK

Les agents soupçonnent que les restes, trouvés dans une forêt dense, y sont peut-être depuis «un certain temps».

Des agents légistes ont été vus en train de fouiller un remblai sur Axeltree Way, près d’une voie ferrée et de la rivière Tame.

Les enquêteurs ont été vus en train de prendre des photos à côté de la barrière de sécurité.

Un détective a également été vu se frayer un chemin à travers les arbres.

Un porte-parole de la force a déclaré: «Nous enquêtons sur la découverte de restes humains à Axeltree Way, à Wednesdaybury, hier soir.

Les os ont été retrouvés dans un dégagement de la jonction 9 de la M6 à Wednesdaybury, West Mids Crédits: SnapperSK

Des voitures de police étaient garées sur le côté de la chaussée très fréquentée Crédits: SnapperSK

Les agents disent qu’ils pensent que les os sont peut-être là depuis un certain temps Crédits: SnapperSK

«Les restes semblent y être depuis un certain temps et des tests sont en cours pour identifier la victime et établir la cause du décès.

« Toute personne ayant des informations doit nous contacter en citant le journal 3826 du 12/4. »

Le mois dernier, des restes ont été retrouvés dans une zone boisée derrière une propriété à Biggin Hill, dans le Grand Londres.

Une enquête a été ouverte par l’unité de commandement de la zone sud de la police du Met.

Les agents ont révélé plus tard que les os étaient ceux d’un homme d’âge moyen.

Et un porte-parole a déclaré: «Il est possible que l’homme ait des problèmes de santé et / ou de mobilité.

«L’ethnicité ne peut être déterminée à ce stade.

« Il n’y a aucun signe de traumatisme. »