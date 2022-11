Des restes humains liés à un homicide de 30 ans retrouvés dans le nord de la Colombie-Britannique

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails qui peuvent déranger certains lecteurs.

Des restes partiels de Donna Charlie, qui a été assassinée en 1990, ont été retrouvés près de Prince George, a annoncé aujourd’hui la GRC.

Le Groupe des crimes graves de la GRC de Prince George a ouvert une enquête en octobre après que des restes humains ont été retrouvés par un membre du public sur Connaught Hill.

La police a confirmé l’identité de Charlie dans une déclaration du 16 novembre et a déclaré que la famille de la victime avait depuis été informée de cette découverte.

«Avec l’aide du Service des coroners de la Colombie-Britannique, la GRC est maintenant en mesure de confirmer publiquement que les restes humains retrouvés sont ceux de Donna Charlie, victime d’un homicide en 1990.

“Bien que cette enquête initiale ait abouti à une condamnation, le dossier est resté ouvert auprès de notre unité des personnes disparues jusqu’à ce que le dernier des restes soit retrouvé”, a déclaré le cap. Jennifer Cooper, agente des relations avec les médias pour la GRC de Prince George.

Charlie est originaire de la nation Tsay Keh Dene près de Fort Ware dans l’intérieur reculé du nord de la Colombie-Britannique. Jerry Smaaslet, son petit ami, a été reconnu coupable d’homicide involontaire coupable en 1995.

Elle a été portée disparue de PG en septembre 1990. D’après les archives du Prince George Free Press, Charlie a été vue pour la dernière fois en train de quitter Ingenika avec Smaaslet le 30 août 1990.

En avril 1991, la police a retrouvé son corps sans tête enterré dans un terrain vague près de l’hôtel Sportsman à Prince George. Cependant, bien que sa tête n’ait jamais été retrouvée, Smaaslet a témoigné l’avoir enterrée à Connaught Hill.

En mai 1991, Smaaslet a été accusé du meurtre. Un jury l’a reconnu coupable de meurtre au deuxième degré, mais la condamnation a été annulée par la Cour d’appel et un nouveau procès a été ordonné. En mai 1995, Smaaslet a plaidé coupable d’homicide involontaire.

Il a été condamné à un an en plus des 38 mois purgés, plus deux ans de probation et une interdiction d’armes à vie.

Smaaslet a été déclarée «délinquant dangereux» en mai 2007 par le tribunal après plusieurs cas d’actes violents et abusifs contre des femmes.

