Des restes humains appartenant à Norma Girolami, 70 ans, “assassinée”, retrouvés dans un cimetière plus d’un an après sa disparition

La POLICE à la recherche d’une femme qui a disparu il y a plus d’un an a trouvé des restes humains après le lancement d’une enquête pour meurtre.

Norma Girolami, 70 ans, a été vue pour la dernière fois en août 2021 après une visite à Leigh-on-Sea dans l’Essex.

Des restes humains ont été retrouvés appartenant à Norma Crédit : BPM

Toutes les communications ont cessé après le retour de la retraitée chez elle dans la ville verdoyante de Highgate, au nord de Londres.

Le Met a confirmé aujourd’hui que des restes humains avaient été retrouvés après que des recherches aient été effectuées dans un cimetière plus tôt cette semaine.

Sa famille a été informée du corps officiellement identifié comme étant Norma.

Les officiers ont maintenant lancé un nouvel appel à l’information suite à la découverte tragique.

Ils n’ont pas confirmé si les restes ont été retrouvés au cimetière de l’église orthodoxe grecque St Katherine à Friern Barnet.

L’inspecteur-détective en chef Kate Blackburn a déclaré: “Bien que j’accepte que Norma ne soit plus en vie, je sais que sa famille est profondément affectée par la nouvelle de la découverte de sa dépouille. Nos pensées les accompagnent beaucoup.

“Mon équipe a passé plus d’un an à rechercher Norma et nous sommes soulagés d’avoir retrouvé sa dépouille qui fera l’objet d’un examen médico-légal en temps voulu.

“Malgré cette découverte, je serais toujours très désireux d’entendre quelqu’un qui a connu Norma, que ce soit à Londres ou à Leigh on Sea, qui puisse fournir des informations sur tout ce qui s’est passé dans sa vie en août de l’année dernière.

“Je lance également un appel à tous ceux qui ont vu une activité autour du cimetière de Friern Barnet Lane, N20 entre août et octobre de l’année dernière.

“La famille et les amis de Norma ont passé un an sans savoir ce qui lui était arrivé et notre enquête se poursuit. Si vous avez des informations, aussi minimes soient-elles, n’hésitez pas à nous contacter.

Norma a pris un train de Barking à Leigh-on-Sea le 19 août de l’année dernière avant de rentrer chez elle dans le riche Highgate plus tard dans la journée.

Sa communication s’est arrêtée le soir même et elle a été portée disparue le 20 septembre.

La police a fouillé un cimetière plus tôt cette semaine Crédit : BPM