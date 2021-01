Les archéologues ont découvert les restes vieux de 2000 ans d’un enfant d’une famille aisée de la région Auvergne, dans le centre de la France, mais ce qui a dérouté les archéologues, ce sont les restes d’un chien de compagnie qui ont également été trouvés à côté des restes de l’enfant.

La dépouille du bébé, estimée à un an, a été découverte alors qu’une équipe surveillait la zone pour l’expansion de l’aéroport. On pense que les restes datent du premier siècle après JC, lorsque les Romains dirigeaient la France.

Les restes comprenaient également des pots en argile, des parties d’animaux et un petit jouet. Le chiot avait également un collier décoratif autour de son cou, le Daily Mail rapporté.

« Une telle profusion de vaisselle et d’articles de boucherie, ainsi que les effets personnels qui ont suivi l’enfant jusqu’à sa tombe, soulignent le rang privilégié auquel appartenait sa famille », a déclaré l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).

L’INRAP, alors qu’il effectuait des fouilles, est tombé par hasard sur le site archéologique en décembre. Les fouilles ont mis au jour un cercueil en bois et comprenaient également un certain nombre de sacrifices d’animaux tels que du porc, des morceaux de porc et une paire de poulets sans tête.

Le site contenait également 20 vases en terre cuite et pots en verre qui auraient pu contenir des médicaments, des cosmétiques. Il y avait aussi une dent de bébé apparemment appartenant à peut-être un enfant plus âgé trouvée dans la tombe. Le squelette du chiot a été retrouvé au fond du cercueil et avait un collier avec des décorations en bronze et une petite cloche.

Les archéologues qui ont fait la découverte auraient déclaré que le collier et la cloche trouvés à l’intérieur du cercueil établissaient le fait que l’enfant devait appartenir à une famille de classe assez élevée et que le nombre d’offrandes était donc également inhabituel pour l’enterrement d’un enfant. Le lieu de sépulture semble être celui de l’aîné des enfants, croyaient-ils.

On a souvent noté que la France, la Belgique et certaines parties de l’Allemagne modernes incinéraient leurs adultes, mais dans le cas d’enfants, ils étaient généralement enterrés sur des terres familiales. L’archéologue en chef Laurence Lautier aurait également déclaré que dans de telles tombes, un ou deux pots étaient souvent placés au pied du site funéraire, mais dans ce cas, il y avait au moins 20 offrandes, ce qui indiquait que la famille était faire un.

Les fouilles sur le site ont souvent jeté des matériaux et des preuves appartenant à l’âge du fer, au haut moyen âge entre autres.