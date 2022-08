Des restes d’enfants retrouvés dans des valises achetées aux enchères en Nouvelle-Zélande

La découverte du 11 août a rapidement déclenché une enquête. Une semaine plus tard, l’inspecteur-détective Tofilau Faamanuia Vaaelua de la police néo-zélandaise a annoncé que les restes appartenaient à deux enfants. Selon un examen post mortem, ils auraient entre 5 et 10 ans.

La découverte a déconcerté les autorités et le public. Une myriade de questions subsistent – ​​principalement, qui sont les enfants et comment leurs corps se sont-ils retrouvés dans une unité de stockage de banlieue ?

Les habitants de l’île la plus septentrionale de la Nouvelle-Zélande – connue en anglais sous le nom de North Island et en maori sous le nom de Te Ika-a-Maui – ont été choqués par cette sinistre découverte. Des voisins de Clendon Park, une zone d’environ 9 000 habitants, ont déclaré au New Zealand Herald avoir vu la famille qui avait acheté les valises décharger des poussettes, des trotteurs et des jouets.