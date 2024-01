Des restes de nourriture brûlée témoignent d’une préparation culinaire vieille de 5 000 ans

Cet article a été révisé selon Science X processus éditorial

et Stratégies.

Éditeurs ont mis en avant les attributs suivants tout en assurant la crédibilité du contenu : faits vérifiés publication évaluée par des pairs source fiable relire D’accord!



Une croûte de nourriture brûlée vieille de 5 000 ans sur un tesson de céramique d’Oldenburg LA 77. Crédit : Université de Kiel

× fermer

Une croûte de nourriture brûlée vieille de 5 000 ans sur un tesson de céramique d’Oldenburg LA 77. Crédit : Université de Kiel



Des chercheurs du Collaborative Research Center (CRC) 1266 de l’Université de Kiel (CAU) ont pu prouver, lors de la première étude archéobotanique des résidus alimentaires brûlés à la surface de récipients en céramique, à quel point les repas préparés dans l’est du Holstein il y a 5 000 ans étaient variés. .

L’étude, Publié dans PLOS UN montre que les céréales et les plantes sauvages ont joué un rôle majeur.

Les récipients en céramique analysés proviennent de l’un des plus anciens villages du Schleswig-Holstein, le village néolithique Oldenburg LA 77 à Ostholstein. Grâce à la microscopie électronique à balayage et à l’analyse chimique, une préparation sophistiquée d’aliments à base de plantes a été identifiée.

“Les “croûtes alimentaires” contenaient des restes de tissus de grains d’amidonnier et d’orge, ainsi que des graines de chénopode blanc, une plante sauvage qui pousse comme une mauvaise herbe et une plante rudérale et produit de nombreuses graines féculentes”, explique le professeur Wiebke Kirleis, directeur du étude dans le CRC 1266.

“Les grains carbonisés et les paillettes d’amidonnier et d’orge, ainsi que les graines de chénopode blanc, ont déjà été documentés par des analyses archéobotaniques d’échantillons de sol de cet établissement néolithique”, ajoute le Dr Dragana Filipović, associée de recherche au CRC 1266.

Des céréales laiteuses et des plantes sauvages apportent de la variété

Les nouvelles découvertes montrent que les céréales jouaient effectivement un rôle alimentaire important et que les plantes sauvages enrichissaient l’éventail alimentaire des premiers agriculteurs du Nord. L’orge a été récoltée à maturité laiteuse et préparée de la même manière que l’épeautre vert traditionnellement produit dans le Bade-Wurtemberg. L’amidonnier était transformé à l’état germé, ce qui donnait à la bouillie une saveur sucrée.

L’alimentation au Néolithique n’était donc en aucun cas fade, mais plutôt variée. Les gens avaient un sens du goût très différencié et attachaient une grande importance au bon goût.

Jusqu’à présent, les analyses chimiques des poteries ont montré que les récipients contenaient des produits laitiers. Un examen des croûtes brûlées sur la marmite montre maintenant que les céréales et les produits laitiers étaient probablement transformés en bouillie pour l’usage quotidien dans les mêmes récipients et constituaient une base alimentaire équilibrée.

“Alors que les graisses animales sont absorbées dans la céramique et y laissent un signal, les composants alimentaires végétaux ne peuvent être détectés que dans la croûte alimentaire brûlée”, explique le Dr Lucy Kubiak-Martens, partenaire de coopération de BIAX Consult (Pays-Bas) et premier auteur. de l’étude.

Cela montre à quel point une approche multi-méthodes est importante pour reconstruire des recettes néolithiques créées à partir d’une variété d’ingrédients. Ces découvertes élargissent notre compréhension du processus long et complexe de transformation des plantes en repas au cours de la période qui a suivi l’introduction du mode de vie agricole et des plantes cultivées dans le centre-nord de l’Europe.