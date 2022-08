Des restes de Hesse découverts sur le site de la bataille de la guerre d’indépendance

NATIONAL PARK, NJ (AP) – Des chercheurs pensent avoir découvert dans une fosse commune du New Jersey les restes de pas moins de 12 soldats de Hesse qui ont combattu pendant la guerre d’indépendance, ont annoncé mardi des responsables.

Les restes, trouvés sur le site de Fort Mercer et de la bataille de Red Bank en 1777, ont reposé pendant 245 ans jusqu’à ce qu’un fémur humain soit découvert en juin lors d’une fouille archéologique d’un système de tranchées qui entourait le fort, ont déclaré des scientifiques. Des fouilles supplémentaires ont donné plus de restes squelettiques et d’objets, notamment des boutons en étain et en laiton et une guinée en or du roi George III, qui aurait été la solde d’un soldat pendant un mois.

Une équipe de scientifiques de l’Université Rowan et des responsables du comté de Gloucester ont présenté leurs conclusions préliminaires lors d’une conférence de presse au Red Bank Battlefield Park, juste au sud de Philadelphie.

Les responsables pensent que les restes font partie d’une fosse commune de soldats de Hesse – des troupes allemandes engagées par les Britanniques – qui faisaient partie d’environ 377 soldats tués par les forces coloniales lors de la bataille de Red Bank. Les Américains en ont perdu 14, selon les historiens.

La victoire a permis aux Américains au fort de retarder les Britanniques de transporter des fournitures sur le fleuve Delaware.

“Sur la base de tout ce que nous avons trouvé et du contexte de ce que nous avons trouvé, ceux-ci semblent être des Hessois”, a déclaré Wade Catts, archéologue principal de South River Heritage Consulting du Delaware, dans un communiqué.

Les restes ont été remis à des anthropologues médico-légaux de l’unité médico-légale de la police de l’État du New Jersey pour extraire l’ADN des os et des dents afin d’identifier leur origine. Des études supplémentaires sont en cours pour examiner l’histoire de la vie, la santé et la maladie.

Les scientifiques espèrent pouvoir identifier les restes et retrouver leurs descendants.

“Nous espérons qu’éventuellement, peut-être, nous pourrons trouver certaines de ces personnes”, a déclaré l’historienne publique de l’Université Rowan, Jennifer Janofsky, dans un communiqué. « Si nous pouvons extraire leurs histoires, et si nous pouvons raconter leurs histoires, cela nous permet de mettre un nom sur un visage. Et cela, pour moi, est un moment très puissant de l’histoire publique.

Les responsables ont déclaré que les restes avaient été fouillés avec une “attention extraordinaire” pour préserver la dignité des morts à la guerre.

Une fois l’étude terminée, ils seront enterrés sur un autre site et la tranchée sera comblée. Le terrain sera intégré au parc sur une falaise surplombant la rivière.

“L’archéologie nous aide à mieux comprendre ce qui s’est passé sur le champ de bataille”, a déclaré Janofsky.

___

Marsh a rapporté de Manasquan, New Jersey.

Matt Rourke et Shawn Marsh, The Associated Press