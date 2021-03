Un homme et une femme ont été retrouvés enterrés parmi les dents de loup et les carapaces de tortues. D’autres tombes contenaient des mères et des nourrissons. Certains membres de la tribu ont été inhumés avec des chiens bien-aimés. Au cours du siècle dernier, le Département des archives et de l’histoire du Mississippi a pris soin des restes de centaines d’Amérindiens qui habitaient autrefois l’État.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy