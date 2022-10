Des ressortissants russes fuient le service militaire et demandent l’asile en Alaska

Deux Russes ont débarqué mercredi sur l’île Saint-Laurent dans la mer de Béring pour demander l’asile après avoir fui leur patrie pour échapper au service militaire obligatoire, ont déclaré jeudi les deux sénateurs américains d’Alaska.

“Cet incident montre clairement deux choses : premièrement, le peuple russe ne veut pas mener la guerre d’agression de Poutine contre l’Ukraine”, a déclaré jeudi le sénateur Dan Sullivan, R-Alaska, dans un communiqué.

“Deuxièmement, compte tenu de la proximité de l’Alaska avec la Russie, notre État a un rôle vital à jouer pour assurer la sécurité nationale des États-Unis.”

La sénatrice Lisa Murkowski, R-Alaska, a déclaré que les deux Russes ont atterri sur une plage près de Gambell, une petite communauté à la pointe nord-ouest de l’île Saint-Laurent.

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé une “mobilisation partielle” pour enrôler environ 300 000 hommes dans le service actif le mois dernier.

L’UKRAINE ACCROCHE LA FURIE DE LA RUSSIE SUR LES PERTES MILITAIRES À KHARKIV

Des milliers d’hommes ont fui la Russie à la suite de cet ordre vers les pays voisins, dont la Mongolie, la Géorgie et le Kazakhstan.

La Finlande a fermé sa frontière longue de 830 milles avec la Russie la semaine dernière aux personnes titulaires d’un visa de touriste au milieu de l’afflux de migrants.

Murkowski a déclaré jeudi que l’arrivée de deux Russes en Alaska “souligne la nécessité d’une sécurité renforcée dans l’Arctique américain”.

“Nous collaborons activement avec les responsables fédéraux et les résidents de Gambell pour déterminer qui sont ces personnes, mais pour le moment, nous savons déjà que la réponse fédérale faisait défaut”, a déclaré Murkowski jeudi.

“Seuls les responsables locaux et les forces de l’ordre de l’État avaient la capacité de répondre immédiatement aux demandeurs d’asile, tandis que les douanes et la protection des frontières ont dû envoyer un avion de la Garde côtière à plus de 750 miles de distance pour arriver sur les lieux.”

Le Département de la sécurité intérieure a déclaré que les deux hommes avaient été transportés en Alaska continental.

“Les individus ont été transportés à Anchorage pour inspection, qui comprend un processus de sélection et de vérification, puis traités conformément aux lois américaines applicables en matière d’immigration en vertu de la loi sur l’immigration et la nationalité”, a déclaré un porte-parole du DHS à Fox News Digital.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.