Les États-Unis considèrent Al-Qaïda dans la péninsule arabique, ou AQAP, comme la ramification la plus dangereuse au monde du réseau terroriste.

Au cours du week-end, des militants ont tué un professeur d’université et penseur laïque yéménite, Khalid al-Hameidi, lors d’une fusillade dans le sud de la province de Dhale. Al-Hameidi était un critique notoire des extrémistes islamiques à un moment où la dissidence est devenue dangereuse au milieu des années de guerre civile au Yémen.

La guerre au Yémen a éclaté en 2014, lorsque des rebelles chiites houthis se sont emparés de la capitale, Sanaa, et d’une grande partie du nord du pays. La coalition dirigée par l’Arabie saoudite, déterminée à restaurer l’autorité du gouvernement du président yéménite Abed Rabbo Mansour Hadi, a lancé une intervention militaire de grande envergure l’année suivante.

Les militants islamiques – tant la branche d’Al-Qaïda au Yémen que la filiale de l’État islamique dans le pays – ont exploité le chaos de la guerre civile pour mener des attentats à la bombe, des fusillades et des meurtres dans le but d’étendre leur empreinte au Yémen, le monde arabe le plus pauvre. pays.