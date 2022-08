Des responsables ukrainiens demandent des informations sur l’attaque d’une prison

Selon les autorités séparatistes et les responsables russes, 53 prisonniers de guerre ukrainiens ont été tués et 75 autres ont été blessés vendredi dans l’explosion qui a ravagé un bâtiment de la prison. Les deux parties ont blâmé l’autre pour l’attaque, affirmant qu’elle était préméditée dans le but de dissimuler des atrocités.