Des responsables ukrainiens attaquent une mine de crypto-monnaie et trouvent à la place des milliers de PS4

Considérant à quel point la crypto-monnaie fait fureur à travers le monde, le processus d’extraction de cette monnaie décentralisée a également augmenté, contribuant à une consommation d’énergie excessive qui propulse davantage le changement climatique. Un de ces incidents a eu lieu en Ukraine la semaine dernière lorsque le Service de sécurité de l’Ukraine, connu sous le nom de SBU, a découvert et fait une descente dans une ferme minière de crypto-monnaie qui aurait volé de l’électricité au réseau électrique du pays. Ce qui a encore plus déconcerté l’agence gouvernementale, c’est qu’ils ont trouvé des milliers de piles de consoles de jeu PS4 au lieu d’ordinateurs sur le site, a rapporté Kotaku. Selon un rapport de Kotaku, la SBU a découvert plus de 5 000 appareils, dont des racks de 3 800 PS4 Pro qui ont été saisis et d’autres matériels liés aux jeux, dans un entrepôt à côté de la société de distribution d’énergie Vinnytsiaoblenergo à Vinnytsia. Il convient de noter que l’extraction de crypto-monnaie peut également être effectuée via des consoles de jeux. Le rapport mentionne en outre que l’agence a accusé l’opération d’extraction de crypto d’avoir volé jusqu’à 2 56 648 $ d’énergie du réseau environnant en utilisant des compteurs électriques spéciaux pour cacher le vol.

Dans une déclaration officielle de Vinnytsiaoblenergo partagée le 9 juillet, il a été dit: « Le matériel d’extraction de crypto-monnaie n’a jamais fonctionné dans les locaux appartenant à notre société ». La déclaration a également réfuté l’affirmation selon laquelle un vol d’électricité avait eu lieu car elle a déclaré: «Au cours de l’inspection, les représentants de l’organe de contrôle n’ont révélé aucun fait de vol d’électricité. Par conséquent, les informations sur les vols d’électricité de plusieurs millions de dollars ne sont pas vraies. »

Même si l’extraction et le commerce de crypto-monnaies sont légaux en Ukraine, les Ukrainiens ne peuvent pas déclarer d’échanges de crypto-monnaies ni s’enregistrer en tant qu’entreprises de crypto-monnaies. S’adressant au Kyiv Post, Nataliya Drik, PDG de l’organisation Blockchain Ukraine, a déclaré que le SBU abuse souvent de son autorité et saisit des équipements de valeur valant des milliers de dollars sans justification légale.

Le rapport mentionne également qu’il existe deux types d’utilisateurs de crypto-monnaie dans le pays, l’un qui est généralement confronté à des « raids non fondés des forces de l’ordre » et le second en tant que « criminels » qui importent la technologie pour l’extraction de crypto-monnaie « illégalement » pour éviter l’imposition à l’étranger.

