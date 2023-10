KIEV, Ukraine (AP) — Au moins deux civils ont été tués et d’autres blessés à travers l’Ukraine alors que les forces russes continuaient de bombarder les zones de première ligne et d’autres parties du pays, ont rapporté samedi des responsables ukrainiens locaux.

À Kryvy Rih, ville natale du président Volodymyr Zelensky, dans le centre de l’Ukraine, un homme de 60 ans est décédé vendredi soir lorsqu’un missile russe a percuté une installation industrielle, selon les messages du maire Oleksandr Vilkul sur Telegram. Vilkul a ajouté que l’épouse de l’homme avait été hospitalisée avec de graves blessures causées par des éclats d’obus.

Tôt samedi, Vilkul a rapporté que des missiles et des drones russes avaient de nouveau frappé le même site pendant la nuit, causant des dégâts non précisés et déclenchant un incendie qui a été éteint dans la matinée. Vilkul n’a pas précisé la nature du site ni s’il était lié à l’effort de guerre de l’Ukraine. Il a déclaré que personne n’avait été blessé lors de la deuxième frappe.

Quelques heures plus tard, le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov, a déclaré aux journalistes que les forces russes avaient détruit les dépôts de carburant et de munitions de l’armée ukrainienne près de l’aéroport local de Kryvy Rih.

Il n’y a eu aucune réponse immédiate de la part des responsables ukrainiens aux affirmations de Konashenkov.

Dans la région de Kherson, au sud de l’Ukraine, un civil a été tué et un autre a été blessé lorsque les forces russes ont lancé des « bombardements massifs », a rapporté samedi le gouverneur Oleksandr Prokudin. Dans un message publié sur Telegram, Prokoudine a déclaré que les troupes russes avaient utilisé des mortiers, de l’artillerie, des chars, des drones et des lance-roquettes multiples pour cibler la province, frappant certaines zones résidentielles.

Les bombardements russes de la journée dernière ont également blessé un civil dans la ville frontalière d’Avdiivka, dans la région de Donetsk, à l’est de l’Ukraine, a rapporté samedi le gouverneur local par intérim Ihor Moroz. Avdiivka a été âprement disputée par les forces russes et ukrainiennes au cours des dernières semaines alors que les forces de Kiev tentent de repousser les vagues d’attaques russes. Moroz a déclaré que des drones, des missiles, des mortiers et des obus d’artillerie tirés par les troupes russes ont également frappé d’autres parties de la province.

Dans la région de Kharkiv, au nord-est, un civil de 39 ans a été hospitalisé pour ses blessures alors que des bombardements russes ont touché deux maisons de village près de la ville assiégée de Koupiansk, a rapporté samedi le gouverneur local Oleh Syniehubov. Les forces russes mènent depuis des semaines une offensive pour reprendre le territoire près de Koupiansk et de la ville voisine de Lyman.

Les autorités locales ukrainiennes ont également signalé des attaques russes vendredi et dans la nuit contre les provinces du nord de Soumy et du sud de Zaporizhzhia, mais n’ont fait aucune mention de victimes.

Le gouverneur de la région russe de Belgorod, dans le sud de la Russie, frontalière avec l’Ukraine, a déclaré samedi que les forces ukrainiennes avaient bombardé la veille deux districts de la province, à l’aide de mortiers et de lance-grenades. Selon le gouverneur Viatcheslav Gladkov, aucun civil n’a été blessé.

Nebi Qena, Associated Press