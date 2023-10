Des responsables talibans visitent des villages frappés par un tremblement de terre qui a tué au moins 2 000 personnes

ISLAMABAD (AP) — Une délégation talibane de haut rang se rendait lundi dans la province d’Herat, dans l’ouest de l’Afghanistan, à la suite des puissant tremblement de terre qui a tué au moins 2 000 personnes au cours du week-end et rasé des villages entiers, selon un communiqué.

Le séisme de magnitude 6,3 de samedi a frappé une zone densément peuplée d’Herat et a été suivi de fortes répliques dans ce qui a été l’une des secousses les plus meurtrières à avoir frappé le pays depuis deux décennies.

Le vice-Premier ministre chargé des affaires économiques, nommé par les talibans, Abdul Ghani Baradar, et son équipe se rendront lundi dans la région touchée par le séisme pour fournir « une aide de secours immédiate » et assurer « une distribution équitable et précise de l’aide », selon un communiqué de la capitale, Kaboul.

Le séisme a également piégé des centaines de personnes et les gens ont creusé à mains nues et avec des pelles pour extraire les victimes – mortes et vivantes – de sous les décombres. Les autorités ont déclaré lundi qu’elles attendaient toujours une mise à jour sur les dernières victimes à Herat.

L’US Geological Survey a indiqué que l’épicentre du séisme se trouvait à environ 40 kilomètres (25 miles) au nord-ouest de la ville d’Herat, la capitale provinciale. Elle a été suivie par trois répliques très fortes, mesurant des magnitudes 6,3, 5,9 et 5,5, ainsi que par des chocs de moindre ampleur.

La réponse mondiale au séisme en Afghanistan a été lente, une grande partie du monde hésitant à traiter directement avec le gouvernement taliban et se concentrant sur l’escalade meurtrière entre Israël et les Palestiniens à la suite de l’attaque surprise des militants de Gaza samedi qui a laissé plus de 1 100 morts dans les combats jusqu’à présent et des milliers de blessés des deux côtés.

Les agences humanitaires et les groupes non gouvernementaux ont appelé la communauté internationale à se manifester, mais seule une poignée de pays ont publiquement offert leur soutien, notamment la Chine et le Pakistan voisins.

Le groupe humanitaire CARE USA – membre de CARE International – a déclaré dans un communiqué que le séisme s’est produit à un moment où l’Afghanistan était déjà confronté à une grave crise humanitaire qui était considérablement sous-financée alors que les besoins augmentaient rapidement.

L’hiver qui approche à grands pas, combiné à cette nouvelle catastrophe, risque d’exacerber les défis existants et de rendre encore plus difficile pour les populations de répondre à leurs besoins fondamentaux, comme un logement adéquat, de la nourriture et des médicaments, a-t-il ajouté.

« CARE est profondément attristé par le tremblement de terre dévastateur qui a frappé la province occidentale d’Herat », a déclaré Reshma Azmi, directrice adjointe du groupe pour l’Afghanistan. « Cela survient moins de sept mois après qu’un autre puissant tremblement de terre ait frappé le pays, laissant des milliers de personnes sans abri et déplacées. »

Azimi faisait référence à le séisme de magnitude 6,5 en mars qui a frappé une grande partie du Pakistan et de l’Afghanistan voisin. Aussi, un tremblement de terre a frappé l’est de l’Afghanistan en juin 2022frappant une région montagneuse et accidentée, a détruit des maisons en pierre et en briques crues et tué au moins 1 000 personnes.

« La situation est pire que ce que nous imaginions, avec des habitants des villages dévastés qui tentent désespérément de sauver les survivants des décombres à mains nues », a déclaré World Vision, une organisation caritative mondiale.

Des renforts venus de Kaboul sont arrivés dimanche, mais la zone touchée ne compte qu’un seul hôpital public.

« Nos collègues et leurs familles subissent cette dévastation dans leurs villes natales, et pourtant nous réagissons avec tout ce que nous avons », a déclaré Thamindri de Silva, chef du bureau afghan de l’association caritative. « Les gens ont besoin de soins médicaux d’urgence, d’eau, de nourriture, d’un abri et d’aide pour rester en sécurité. Veuillez rester à nos côtés pendant que nous répondons.

Des dizaines d’équipes se sont mobilisées pour participer aux efforts de sauvetage, notamment celles de l’armée et d’organisations à but non lucratif. Irfanullah Sharafzai, porte-parole de la Société du Croissant-Rouge afghan, a déclaré que plus de 20 équipes étaient sur le terrain lundi et avaient installé un camp temporaire pour les personnes déplacées.