Des responsables talibans et américains se rencontreront dans le cadre des efforts de secours après le tremblement de terre

ISLAMABAD – Des responsables afghans des finances et de la banque centrale du gouvernement dirigé par les talibans sont partis mercredi pour le Qatar pour rencontrer des responsables américains, ont déclaré les talibans. La réunion fait suite à celle de la semaine dernière tremblement de terre meurtrier, qui a mis en lumière la façon dont les efforts de secours et d’aide d’urgence ont trébuché sous le poids des difficultés économiques croissantes du pays.

Le tremblement de terre dans le sud-est de l’Afghanistan a tué environ 770 personnes, selon les chiffres de l’ONU, bien que les talibans aient estimé le nombre de morts à plus de 1 150, avec des milliers de blessés. Selon l’ONU, 155 enfants font partie des personnes tuées dans ce qui a été le tremblement de terre le plus meurtrier à avoir frappé le pays appauvri en deux décennies.

Plusieurs milliers de maisons ont été détruites ou gravement endommagées dans les provinces de Paktika et de Khost. Malgré les efforts d’aide internationale des agences des Nations Unies et des pays de la région, les survivants disent avoir besoin de plus d’aide pour subsister.

« Nous demandons de l’aide car toutes nos maisons sont détruites et nous ne pouvons pas y vivre. Les gens ont besoin d’aide, nous n’avons pas de tentes ni d’endroit où dormir », a déclaré un habitant de la province de Khost, Tawar Khan.

Agences d’aide débordées disent que le tremblement de terre de la semaine dernière a souligné la nécessité pour la communauté internationale de repenser sa coupure financière de l’Afghanistan et le gel des réserves du pays. Près de la moitié des 38 millions d’habitants de l’Afghanistan ne peuvent pas satisfaire leurs besoins alimentaires de base. Le gouvernement est incapable de payer les salaires du secteur public à temps ou d’importer ce dont le pays a besoin.

Des responsables du gouvernement taliban et des responsables américains devaient se rencontrer mercredi à Doha, au Qatar, pour discuter entre autres de l’économie et des secteurs bancaires de l’Afghanistan, a déclaré le porte-parole du ministère taliban des Affaires étrangères, Hafiz Zia Ahmad. Il a déclaré que la délégation afghane, conduite par le ministre des Affaires étrangères Maulvi Amir Khan Muttaqi, rencontrait le représentant spécial américain pour l’Afghanistan et des responsables du département du Trésor américain.

Le Washington Post a rapporté pour la première fois mardi que de hauts responsables de l’administration Biden travaillaient avec les dirigeants talibans sur un mécanisme permettant au gouvernement afghan d’utiliser les réserves de sa banque centrale pour faire face aux graves crises de la faim et de la pauvreté dans le pays tout en mettant en place des garanties pour garantir que les fonds ne sont pas utilisés à mauvais escient. .

À la suite de la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans l’été dernier et de l’effondrement du gouvernement soutenu par les États-Unis, quelque 9,1 milliards de dollars de réserves de change afghanes ont été gelés, l’administration Biden en gelant 7 milliards de dollars. Le reste est en grande partie détenu en Allemagne, aux Émirats arabes unis et en Suisse, où il n’a pas non plus été remis aux nouveaux dirigeants afghans.

Le responsable de la banque centrale afghane, Shah Mehrabi, a confirmé à l’Associated Press que des pourparlers étaient en cours depuis un certain temps pour convenir de mécanismes permettant de libérer une partie des réserves de change afghanes pour soutenir la monnaie afghane. Cela, a-t-il dit, contribuerait à stabiliser les prix et permettrait au pays d’importer des biens vitaux pour éviter la faim et l’effondrement économique.

“Les réserves appartiennent au peuple afghan pour être utilisées dans le but de stabiliser les prix”, a déclaré Mehrabi, professeur d’économie basé aux États-Unis au Montgomery College dans le Maryland et membre du Conseil suprême de la banque centrale afghane. Il préside également son comité d’audit.

Mehrabi a déclaré qu’il avait été impliqué dans les conversations sur les réserves financières de l’Afghanistan, bien qu’il ne fasse pas partie de la réunion du Qatar. Il a suggéré qu’une façon de renforcer la confiance entre les deux parties serait que le département du Trésor américain débloque un montant limité et contrôlé de 150 millions de dollars par mois pour aider l’économie afghane et répondre aux besoins des Afghans ordinaires. Mehrabi a déclaré que les banquiers centraux afghans comme lui travaillaient indépendamment des talibans ou de tout dirigeant afghan.

“Nous devons pouvoir envisager de restaurer la confiance dans le secteur privé”, a-t-il déclaré. “Les réserves joueront un rôle important en permettant aux entreprises de payer les importations essentielles.”

Sans accès aux réserves de change du pays, la valeur de l’afghani a chuté et les Afghans ont eu du mal à retirer de l’argent des banques locales. Les sanctions internationales ont également étouffé les transferts bancaires internationaux vers le pays, à quelques exceptions près pour les agences d’aide. Les talibans ont cherché des moyens de percevoir des impôts et autres frais pour faire fonctionner le gouvernement.

La L’ONU avertit que 1,1 million d’enfants de moins de 5 ans seront probablement confrontés à la forme de malnutrition la plus grave cette année. Déjà, un nombre croissant de familles signalent que plusieurs enfants dans le même ménage meurent de malnutrition.

Les familles sont si désespérées que certains pères ont vendu leurs filles mineures en mariageutilisant l’acompte pour nourrir les autres enfants afin d’éviter la famine. Sécheresse sévère et changement climatique ont exacerbé la crise, avec environ 22,8 millions de personnes – plus de 55% de la population afghane – connaissant des niveaux élevés de pénuries alimentaires aiguës.

Même avant la prise de contrôle des talibans l’année dernière, l’économie afghane était profondément dépendante de l’aide étrangère. Le Comité international de la Croix-Rouge paie les salaires du personnel soignant et les frais de fonctionnement de plus de 30 hôpitaux à travers le pays, dont un qui a soigné les victimes du tremblement de terre.

Le tremblement de terre a frappé une région isolée et profondément appauvrie de petites villes et de villages nichés dans des montagnes escarpées près de la frontière pakistanaise, effondrant des maisons en pierre et en briques crues et, dans certains cas, tuant des familles entières. Les survivants ont dû creuser à mains nues dans les débris pour rechercher des êtres chers disparus alors que le sol continue de gronder avec plus de répliques.