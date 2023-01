Des responsables taïwanais affirment que 17 avions militaires chinois et 3 navires sont entrés dans l’espace près de l’île

Des responsables à Taïwan ont déclaré que 17 avions militaires chinois ainsi que trois navires sont entrés dans une zone proche de l’île vendredi matin, heure locale, au milieu d’une augmentation de la tension.

Le ministère taïwanais de la Défense nationale a déclaré que l’avion et les navires avaient été détectés vers 6 heures du matin, ajoutant que des responsables surveillaient la situation.

“17 avions PLA et 3 navires PLAN autour de Taïwan ont été détectés à 6 heures du matin (UTC + 8) aujourd’hui. Les forces armées de la ROC ont surveillé la situation et ont chargé des avions CAP, des navires de la marine et des systèmes de missiles terrestres de répondre à ces activités”, a déclaré le états de tweet.

Les responsables du gouvernement taïwanais pensent que la Chine tente de créer un prétexte pour mener une attaque sur l’île.

DES OFFICIELS TAÏWANAIS DISENT 39 AVIONS MILITAIRES CHINOIS, 3 NAVIRES, SONT ENTRÉS DANS LA ZONE PRÈS DE L’ÎLE

Depuis lundi, plus de 40 avions militaires chinois ont été détectés pénétrant dans une zone proche de Taïwan.

Le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Joseph Wu, avait précédemment déclaré au Guardian que la Chine “devenait plus sérieuse que jamais”.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Et nous sommes tout à fait sûrs que les Chinois pourraient vouloir utiliser un autre prétexte pour pratiquer leurs futures attaques contre Taïwan. Il s’agit donc d’une menace militaire contre Taïwan”, a déclaré Wu au Guardian.

Louis Casiano de Fox News a contribué à ce rapport.