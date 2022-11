Des responsables sud-coréens admettent leur responsabilité dans le béguin mortel d’Halloween

Les responsables sud-coréens ont reconnu leur responsabilité et se sont excusés mardi pour les échecs dans la prévention et la réponse à une vague de foule d’Halloween qui a tué plus de 150 personnes et laissé les citoyens choqués et en colère.

Le gouvernement fait face à un examen public croissant pour savoir si l’écrasement de samedi soir dans le quartier d’Itaewon à Séoul, un quartier populaire de la vie nocturne, aurait pu être évité et qui devrait assumer la responsabilité de la pire catastrophe du pays depuis des années.

Le chef de la police nationale, Yoon Hee-keun, a déclaré qu’une enquête initiale avait révélé de nombreux appels urgents de citoyens informant les autorités du danger potentiel du rassemblement de foule à Itaewon. Il a déclaré que les policiers qui ont reçu les appels n’ont pas réussi à les traiter efficacement.

“Je ressens une lourde responsabilité [for the disaster] en tant que chef de l’un des bureaux gouvernementaux concernés”, a déclaré Yoon lors d’une conférence de presse télévisée. “La police fera de son mieux pour empêcher qu’une tragédie comme celle-ci ne se reproduise.”

Yoon a déclaré que la police avait lancé une enquête interne approfondie sur la gestion par les agents des appels d’urgence et d’autres problèmes, tels que la réponse sur place à l’afflux de foule à Itaewon cette nuit-là.

Séparément, le ministre de l’Intérieur sud-coréen, le chef du bureau des urgences, le maire de Séoul et le chef d’un bureau de quartier qui comprend le quartier d’Itaewon ont tous présenté des excuses publiques.

Le maire de Séoul, Oh Se-hoon, s’est profondément excusé, a pleuré et a brièvement interrompu sa conférence de presse en parlant du parent d’une femme de 20 ans qui a été déclarée morte plus tôt dans la journée.

“Quand j’ai essayé de réconforter une personne avec une fille hospitalisée au Centre médical national hier, ils ont dit que leur fille survivrait et ils l’ont cru”, a-t-il déclaré. “Mais j’ai entendu dire qu’elle était décédée ce matin. Je suis désolé que mes excuses soient arrivées en retard.”

La plupart des victimes étaient des femmes

La catastrophe – qui a fait au moins 156 morts et 151 blessés – s’est concentrée dans une ruelle étroite en descente à Itaewon.

Des témoins ont décrit des personnes tombant les unes sur les autres, souffrant de graves difficultés respiratoires et perdant connaissance. Ils ont déclaré que les sauveteurs et les ambulances n’avaient pas réussi à atteindre les ruelles bondées à temps, car toute la région d’Itaewon était remplie de véhicules lents et de fêtards vêtus de costumes d’Halloween.

La plupart des morts avaient entre 20 et 30 ans, et environ les deux tiers étaient des femmes.

Lors d’une réunion du conseil des ministres mardi, le président Yoon Suk-yeol a reconnu que la Corée du Sud manquait de recherches sur la gestion des foules. Il a appelé à l’utilisation de drones et d’autres ressources de haute technologie pour développer une capacité efficace de contrôle des foules, et a déclaré que le gouvernement rencontrerait bientôt des experts pour revoir les règles de sécurité nationales.

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol tient une fleur à placer en hommage aux victimes lors d’une visite mardi sur les lieux de l’écrasement de la foule d’Halloween. (Kim Hong-Ji/Reuters)

L’afflux de foule est la catastrophe la plus meurtrière en Corée du Sud depuis le naufrage d’un ferry en 2014 qui a tué 304 personnes et révélé des règles de sécurité laxistes et des défaillances réglementaires. La flambée de samedi a soulevé des questions publiques sur ce que la Corée du Sud a fait depuis lors pour prévenir les catastrophes d’origine humaine.

“Mon cœur me fait très mal car toutes les victimes étaient comme mes petits-enfants”, a déclaré Chung Kil-soon, 74 ans, après avoir rendu hommage mardi à une station de deuil. “Les gens disent que notre pays est un pays avancé, mais je ne pense pas que nous soyons vraiment avancés.”

Après la catastrophe d’Itaewon, la police a lancé un groupe de travail de 475 membres pour trouver sa cause.

Analyser des vidéos

L’officier supérieur de police Nam Gu-Jun a déclaré aux journalistes lundi que les policiers avaient obtenu des vidéos prises par environ 50 caméras de sécurité dans la région et analysaient des clips vidéo publiés sur les réseaux sociaux. Nam a déclaré que la police avait également interrogé plus de 40 témoins et survivants jusqu’à présent.

La police a déclaré avoir envoyé 137 agents pour maintenir l’ordre lors des festivités d’Halloween samedi, soit bien plus que les 34 à 90 agents mobilisés en 2017, 2018 et 2019 avant la pandémie. Mais certains observateurs se sont demandé si les 137 officiers étaient suffisants pour gérer les quelque 100 000 personnes rassemblées samedi à Itaewon.

Les gens pleurent mardi à un mémorial de groupe à Séoul pour les victimes de l’écrasement de la foule. (Heo Ran/Reuters)

Ajoutant plus de questions sur le rôle de la police était le fait qu’ils ont envoyé 7 000 officiers dans une autre partie de Séoul plus tôt samedi pour surveiller les manifestations en duel impliquant des dizaines de milliers de personnes. La police a également reconnu que les 137 agents envoyés à Itaewon étaient principalement chargés de surveiller la criminalité, avec un accent particulier sur la consommation de stupéfiants, et non sur le contrôle des foules.

Le nombre de morts pourrait augmenter car les autorités ont déclaré que 29 des blessés étaient dans un état grave. Les morts comprenaient 26 ressortissants étrangers d’Iran, de Chine, de Russie, des États-Unis, du Japon et d’ailleurs.