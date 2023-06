Des responsables soutenus par la Russie affirment qu’une explosion a endommagé un pont reliant l’Ukraine continentale à la Crimée

KYIV, Ukraine (AP) – Une explosion a endommagé un pont qui est l’un des rares liens entre la Crimée et le continent ukrainien, ont déclaré jeudi des responsables soutenus par la Russie, alors que les premières étapes d’une contre-offensive ukrainienne se déroulent.

Les forces russes en Crimée, que la Russie a annexée en 2014, utilisent le pont de Chongar pour atteindre la province de Kherson, dans le sud de l’Ukraine. La Russie et l’Ukraine contrôlent différentes parties de la province, qui est au centre des combats et des attaques alors que les troupes ukrainiennes tentent de récupérer le territoire occupé par la Russie.

Les autorités ukrainiennes ont déclaré que pour que la guerre de près de 16 mois dans le pays prenne fin, Moscou devait retirer ses forces de la Crimée ainsi que des zones qu’elles avaient saisies lors de l’invasion à grande échelle de l’année dernière.

Les dommages au pont n’étaient pas graves et seront probablement réparés dans quelques jours, a déclaré Vladimir Konstantinov, président du parlement de Crimée.

Vladimir Saldo, le chef nommé par la Russie des parties occupées de la province de Kherson, a déclaré que l’explosion semble avoir été causée par un type de missile de croisière à longue portée que la France et le Royaume-Uni ont donné à l’armée ukrainienne.

L’allégation n’a pas pu être vérifiée de manière indépendante. Les autorités ukrainiennes n’ont pas immédiatement commenté le pont et ne confirment généralement pas les attaques spécifiques. De nombreux analystes militaires ont déclaré que les récentes actions ukrainiennes dans le sud et l’est du pays indiquaient que les troupes de Kiev étaient au début d’une contre-offensive attendue depuis longtemps.

L’agence de presse russe RIA-Novosti a cité un représentant anonyme de la commission d’enquête russe qui a déclaré jeudi que des informations préliminaires indiquent que quatre missiles ont été tirés et que les restes de l’un d’entre eux portaient des marques de fabrication française.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a affirmé cette semaine que l’Ukraine prévoyait d’utiliser des missiles HIMARS de fabrication américaine et des missiles Storm Shadow fournis par le Royaume-Uni pour attaquer le territoire russe, y compris la Crimée. Il a averti que l’utilisation de ces missiles contre des cibles en dehors de la principale zone de guerre « déclencherait des frappes immédiates sur les centres de décision sur le territoire de l’Ukraine ».

Cependant, Shoigu a minimisé jeudi l’importance des armes avancées fournies par l’Occident comme les missiles Storm Shadow.

« Nous comprenons que la quantité qui sera livrée en 2023 et qui a déjà été livrée n’affectera pas de manière significative le cours des hostilités », a-t-il déclaré lors d’une réunion du Conseil de sécurité russe.

La péninsule de Crimée est reliée à l’Ukraine continentale par un isthme d’environ 9 kilomètres (6 miles) de large et plusieurs ponts.

Une explosion en octobre sur un pont reliant la Crimée à la Russie a provoqué l’effondrement partiel de la travée et tué trois personnes, selon les autorités russes.

Le pont de Kertch, long de 19 kilomètres (12 milles), qui surplombe un détroit entre la mer Noire et la mer d’Azov, est le plus long pont d’Europe et un symbole des revendications de Moscou sur la Crimée.

Le président russe Vladimir Poutine a présidé l’ouverture du pont en 2018 et l’a traversé dans une Mercedes en décembre lorsque les réparations ont été terminées.

Poutine s’est également rendu en Crimée au lendemain de l’émission par la Cour pénale internationale d’un mandat d’arrêt contre le dirigeant russe l’accusant de crimes de guerre. Il a fait le voyage pour marquer le neuvième anniversaire de l’annexion de la péninsule, une décision que l’Ukraine et la plupart du monde considéraient comme illégale.