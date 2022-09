Des responsables soudanais mettent en garde contre la maladie provenant de corps non identifiés

LE CAIRE – Des responsables médicaux soudanais ont averti lundi que plus de 1 500 corps non identifiés entassés dans plusieurs morgues du pays pourraient entraîner une épidémie de maladie, au milieu des accusations selon lesquelles le gouvernement dissimule leurs causes de décès.

Des rapports sur l’arriéré de corps en attente d’autopsie sont apparus pour la première fois en mai, avec des vidéos d’actualités publiées plus tôt ce mois-ci montrant des tas de cadavres conservés dans un bâtiment qui ne semblait pas avoir de réfrigération. Ensuite, le plus haut procureur du pays a autorisé l’inhumation massive des corps le mois dernier sans autopsie.

Cela s’est produit alors que le pays faisait face à une répression continue des manifestations anti-militaires après un coup d’État militaire l’année dernière. En octobre, la transition démocratique de courte durée du Soudan a été bouleversée lorsque le général en chef du pays, Abdel-Fattah Burhan, a déposé le gouvernement et enfermé des centaines de responsables et de militants.

Des groupes pro-démocratie et des familles de manifestants disparus ont déclaré que le fait de ne pas procéder à des autopsies appropriées était une tentative de dissimuler des preuves du meurtre de centaines de manifestants pro-démocratie par les forces armées soudanaises à la suite du soulèvement populaire de 2019 qui a renversé le dirigeant de longue date Omar al -Bashir. En juin 2019, les Forces de soutien rapide, un puissant groupe paramilitaire armé, ont ouvert le feu sur un groupe de manifestants sit-in à Khartoum, tuant plus de 100 personnes.

Dimanche, le Comité des médecins soudanais, qui a suivi les morts et les blessés des manifestants depuis le coup d’État, a organisé une manifestation devant le siège des procureurs. Dans un communiqué, le groupe a appelé à l’arrêt de tous les enterrements jusqu’à ce qu'”une équipe de médecins légistes internationaux, indépendants et fiables soit récupérée, protégeant les droits des disparus et de leurs proches, et cherchant à établir la vérité et à obtenir justice”.