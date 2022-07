Des responsables russes se sont rendus en Iran pour examiner des drones, selon la Maison Blanche

Guerre en Ukraine : ce que vous devez savoir

Le dernier: Une frappe russe sur une usine et une rue animée de la ville de Dnipro, dans le centre de l’Ukraine, a tué au moins trois personnes et en a blessé 15 vendredi soir, a déclaré un responsable régional. Les responsables locaux ont signalé des voitures en feu, des vitres brisées et un incendie dans la région. Une alerte aérienne a été imposée dans la majeure partie de l’Ukraine dans la soirée, a déclaré le président Volodymyr Zelensky, ajoutant qu’il y avait des indications préliminaires de frappes supplémentaires dans la région de Kyiv et la ville de Kremenchuk.

Le combat: Une armée russe qui se régénère lentement fait des gains supplémentaires dans l’est de l’Ukraine contre des forces ukrainiennes vaillantes mais sous-équipées. Les États-Unis et leurs alliés se précipitent pour livrer les énormes quantités d’armes dont les Ukrainiens ont besoin de toute urgence s’ils veulent tenir les Russes à distance.

Les armes: L’Ukraine utilise des armes telles que des missiles antichars Javelin et des drones « kamikazes » Switchblade, fournis par les États-Unis et d’autres alliés. La Russie a utilisé un éventail d’armes contre l’Ukraine, dont certaines ont attiré l’attention et l’inquiétude des analystes.

Photos: Les post-photographes sont sur le terrain depuis le tout début de la guerre. Voici quelques-uns de leurs travaux les plus puissants.

Comment vous pouvez aider : Voici comment ceux aux États-Unis peuvent aider à soutenir le peuple ukrainien ainsi que ce que les gens du monde entier ont fait don.

Lisez notre couverture complète de la Crise russo-ukrainienne.