Des responsables russes frappés de sanctions britanniques pour des « référendums fictifs » en Ukraine

La Grande-Bretagne a imposé une nouvelle série de sanctions en relation avec les “faux référendums” de la Russie dans les territoires qu’elle occupe en Ukraine.

Le ministère des Affaires étrangères a annoncé que les mesures comprendront des interdictions de voyager et des gels d’avoirs visant 33 fonctionnaires et “collaborateurs” impliqués dans l’organisation des votes sur l’adhésion à la Fédération de Russie, et quatre autres oligarques qui ont aidé à financer l’effort de guerre du président Vladimir Poutine.

55 autres membres du conseil d’administration d’organisations liées à l’État, dont Gazprombank et Sberbank, impliquées dans le financement de l’invasion en cours, ont également été touchés.

Le secrétaire aux Affaires étrangères, James Cleverly, a déclaré: «Les référendums fictifs organisés au canon d’une arme ne peuvent être libres ou équitables et nous ne reconnaîtrons jamais leurs résultats. Ils suivent un schéma clair de violence, d’intimidation, de torture et de déportations forcées dans les régions d’Ukraine dont la Russie s’est emparée.

« Les sanctions d’aujourd’hui viseront ceux qui sont à l’origine de ces votes fictifs, ainsi que les individus qui continuent de soutenir la guerre d’agression du régime russe. Nous sommes aux côtés du peuple ukrainien et notre soutien se poursuivra aussi longtemps qu’il le faudra pour restaurer sa souveraineté.

Le vote au référendum a commencé la semaine dernière par un vote organisé à la hâte et très contesté dans quatre régions occupées d’Ukraine sur la question de savoir si elles devaient faire partie de la Russie.

Les médias d’État à Moscou ont déclaré que le vote avait commencé – dans les «territoires libérés» de Lougansk, Kherson et les régions partiellement contrôlées par la Russie de Zaporizhzhia et de Donetsk. Les résultats devraient être annoncés mardi et devraient aggraver considérablement la guerre de sept mois.

Les référendums ont été largement dénoncés par l’Ukraine et l’Occident comme des impostures sans valeur juridique. Les dirigeants occidentaux ont déclaré qu’ils ne reconnaîtraient pas les résultats.

Les gens font la queue pour voter lors d’un référendum à Louhansk, la République populaire de Lougansk contrôlée par des séparatistes soutenus par la Russie (Copyright 2022 The Associated Press. Tous droits réservés)

Serhiy Haidai, le gouverneur ukrainien de la région de Lougansk, a déclaré que dans la ville russe de Bilovodsk, un directeur d’entreprise avait dit aux employés que le vote était obligatoire et que quiconque refusant de participer serait licencié et son nom donné à la sécurité. prestations de service.

Il a également déclaré que dans la ville de Starobilsk, les autorités russes avaient interdit à la population de quitter la ville jusqu’à mardi, et que des groupes armés avaient été envoyés pour fouiller les maisons et contraindre les gens à sortir et à participer au référendum.

“L’humeur des Russes est paniquée parce qu’ils n’étaient pas prêts à organiser aussi rapidement ce soi-disant référendum, il n’y a pas de soutien, il n’y a pas assez de monde”, a déclaré Yuriy Sobolevsky, premier vice-président ukrainien déplacé du conseil régional de Kherson. dit sur Telegram.

Un membre du service de la République populaire autoproclamée de Lougansk (LPR) vote lors d’un référendum sur l’adhésion de la LPR à la Russie (Reuters)

Les référendums ont également été dénoncés comme une farce illégale par le président américain Joe Biden, le président français Emmanuel Macron et le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres.

L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui surveille les élections, a déclaré que les résultats n’auraient aucune portée juridique car ils ne sont pas conformes à la loi ukrainienne ou aux normes internationales, et les zones ne sont pas sécurisées.

Pendant le vote, les responsables électoraux apporteront des bulletins de vote aux domiciles des gens et installeront des bureaux de vote de fortune à proximité des bâtiments résidentiels, selon des responsables russes installés dans les régions occupées, qui ont invoqué des raisons de sécurité.

Plus suit…